Machado culpa a Maduro de despliegue militar de EEUU en el Caribe

La dirigente de la oposición, María Corina Machado, ha responsabilizado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de las repercusiones que está teniendo el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que deja ya 80 muertos, ya que se le ha ofrecido dejar el poder y se ha negado.

"Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen", ha culpado la dirigente de la oposición en una entrevista para la emisora noruega NRK, en la que ha acusado al Gobierno de haber declarado el "terrorismo de Estado" contra el pueblo venezolano y el resto de países de la región.

"Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías. Se negaron", ha argumentado la opositora, quien se ha mostrado a favor de las presiones de Washington sobre el presidente venezolano y su círculo más cercano.

"Es hora que Maduro entienda que debe dimitir", ha sorteado Machado la pregunta de si está a favor de una intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

A la pregunta de cuán compatible es apoyar estas medidas de presión estadounidenses, incluidos bombardeos que han dejado decenas de muertos, con recibir el Nobel de la Paz, Machado ha argumentado que lo que se ha reconocido es su "lucha por la democracia", sin la cual no puede haber paz.

"Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia", ha valorado la opositora, a una semana de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, la capital noruega, cuya asistencia no está garantizada por temor a las acciones que pueda emprender el Gobierno venezolano.

"Sería el mayor honor de mi vida", ha expresado. La Fiscalía ha advertido de que puede ser considera fugitiva si abandonaba el país debido a varias investigaciones que tiene abiertas. "Quiero asegurar a todos los venezolanos que regresará", ha prometido en caso de poder asistir a la entrega del galardón.