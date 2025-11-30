Trump eleva tensión con Venezuela y aerolíneas evalúan operaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este sábado la tensión con Venezuela al advertir a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano "cerrado", por lo que las compañías internacionales que operan en el país suramericano han anunciado que evalúan la situación y toman precauciones.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció "ante el mundo" que tales afirmaciones "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, aseguró, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

Trump publicó este mensaje un día después de que el New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

Aerolíneas evalúan

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, mantuvo con normalidad sus operaciones durante la jornada, pese a la advertencia del mandatario estadounidense.

El aeródromo, que sirve a Caracas, recibió durante el día vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido.

También en el aeropuerto Internacional de La Chinita, ubicado en Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), continuaban sin inconvenientes las operaciones aéreas, según los itinerarios difundidos por las aerolíneas.

Tras el anuncio de Trump, la aerolínea panameña Copa informó que seguirá operando en Venezuela, aunque lo hace "con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos".

Igualmente, la colombiana Wingo aseguró que mantiene la operación desde y hacia el país petrolero porque, alegó, no han recibido notificación oficial, por canales formales, "sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano".

"Seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con autoridades locales e internacionales, y si las condiciones se modifican ajustaremos de inmediato nuestra operación", explicó a EFE una fuente de la compañía.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en Venezuela.

Vuelos de migrantes suspendidos

El Gobierno venezolano denunció también que con el anuncio hecho por Trump este sábado los vuelos de repatriación de migrantes desde territorio estadounidense han sido suspendidos de "manera unilateral".

La Cancillería indicó que hasta la fecha se han hecho 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes que "han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta".

Esta semana llegaron dos vuelos a Venezuela desde Estados Unidos, pese a que el pasado 21 de noviembre la autoridad aérea estadounidense instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país suramericano.

El Ejecutivo chavista les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y al no hacerlo revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Ataque "ilegítimo"

Como reacción a la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó este sábado el anuncio estadounidense de cerrar el espacio aéreo venezolano y lo consideró el "preludio" de un "ataque ilegítimo".

Rodríguez agregó en sus redes sociales que el anuncio de Washington es un "acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional".

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión militar a Venezuela.

Igualmente, el Gobierno de Nicaragua reafirmó su apoyo al presidente Maduro y le aseguró su "plena y permanente" solidaridad.