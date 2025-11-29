Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Venezuela denuncia "amenaza colonialista" tras advertencia de Trump sobre su espacio aéreo

Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado

El canciller venezolano, Yvan Gil,

El canciller venezolano Yvan Gil. (Foto de Federico PARRA / AFP)AFP

Agencia AFPCaracas, Venezuela

Venezuela denunció este sábado como una "amenaza colonialista" a su soberanía la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de un "cierre total" del espacio aéreo venezolano, indicó un comunicado de la cancillería.

"Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, (...) una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", señala el texto publicado por el canciller Yvan Gil.

Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.

