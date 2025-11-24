Aviones de combate estadounidenses y un bombardero sobrevolaron cerca de Caracas

Este lunes, horas después de que se hiciera efectiva la designación del ‘cartel de los Soles’ como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), páginas web de rastreo de vuelos reportaron la presencia de un bombardero B-52 y dos aviones de guerra F-18 de la Fuerzas Aérea estadounidenses muy cerca de las costas de Venezuela.

FlightRadar24 registró que el B-52 despegó este lunes desde la base aérea de Minot, en Dakota del Norte. En cuanto a los F-18 con matrículas RHINO05 y RHINO06, no cuentan con origen identificado y, al cierre de la noche del lunes, seguían desplazándose sobre el Caribe, cerca de Curazao.

El incidente se agrega a una serie de episodios recientes en los que aviones militares han operado muy cerca del espacio aéreo venezolano desde el inicio, en agosto, del despliegue militar estadounidense en el Caribe en el cual ya se suman 21 ataques contra supuestas narcolanchas.

El 15 de octubre, por ejemplo, otros dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, que pueden transportar decenas de bombas de precisión, ingresaron en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetíam, al noroeste de Caracas.

Días después, el 23 de octubre, dos bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos provenientes de Texas también volaron cerca de Venezuela.

Estados Unidos, cabe recordar, movilizó al Caribe al portaviones USS Gerald Ford –el más grande del mundo– junto a una flotilla de buques de guerra, aviones de combate y más de 15.000 efectivos para operaciones antidrogas, lo que equivale al 20 por ciento de su fuerza operativa.

Este nuevo sobrevuelo ocurre en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, y cuando el mundo observa con atención cualquier movimiento en el Caribe.

Este mismo lunes, el sitio web de noticias estadounidense Axios reveló que el presidente Donald Trump les dijo a sus asesores que planea hablar directamente con Nicolás Maduro.

Según fuentes citadas por Axios, esta llamada “podría ser una señal de que los ataques con misiles estadounidenses o una acción militar directa en tierra no son inminentes”.

“Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo en este momento. No diría nunca, pero ese no es el plan por ahora”, dijo un funcionario familiarizado con las conversaciones al medio estadounidense.