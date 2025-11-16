Maduro tilda de "irresponsables" ejercicios militares de EEUU y Trinidad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó este sábado de "irresponsables" los nuevos ejercicios militares anunciados por Estados Unidos y su aliada Trinidad y Tobago, en el marco de las maniobras que Washington desarrolla contra el narcotráfico en el Caribe.

Se trata del segundo conjunto de entrenamiento que realiza ambos países en menos de un mes. Un buque destructor estadounidense atracó a finales de octubre en costas trinitenses, a unos 10 km de Venezuela.

"El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela, que no se deja amenazar por nadie", dijo Maduro durante un acto público en el barrio popular de Petare, en el este de Caracas.

El mandatario venezolano destacó que "el pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe".

Maduro convocó a sus seguidores en los estados orientales del país a realizar "una vigilia y una marcha permanente en las calles" durante las maniobras militares previstas entre el 16 y el 21 de noviembre.

En ese sentido, llamó "a movilizarse con fervor patriótico para decirles: !fuera de aquí barcos imperialistas!", pero "a no caer en provocaciones en ningún momento".

Las nuevas maniobras militares se anunciaron un día después de que Washington informara sobre una nueva fase en su ofensiva militar con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

El despliegue estadounidense comenzó en septiembre. Desde entonces ha bombardeado 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Venezuela denuncia que esas operaciones son una excusa para derrocar a Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo y señala de encabezar un cartel de la droga.