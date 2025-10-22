Venezuela cuestiona que EEUU sea más letal en lucha antidrogas en el Caribe que en el Pacífico

El ministro de Defensa venezolano criticó el martes que Estados Unidos sea más letal en sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que en el Pacífico, donde se concentra mayor tránsito de drogas.

Venezuela insiste en que el despliegue militar estadounidense en la región tiene como objetivo real la caída del presidente Nicolás Maduro y no el combate al narcotráfico como asegura la Casa Blanca.

Estados Unidos reportó desde septiembre siete ataques en el Caribe contra embarcaciones que vinculó a narcotráfico de Venezuela. El propio presidente Donald Trump ha publicado videos de los bombardeos contra las lanchas. Al menos 32 personas murieron en estas operaciones.

"Las interdicciones que se hacen en el Pacífico no reciben el mismo tratamiento que hacen aquí, en el mar Caribe", dijo en la TV estatal el ministro Vladimir Padrino. "¿Cuál es el trasfondo que existe en ese despliegue militar aeronaval que tiene Estados Unidos en el Caribe?", siguió. "¿Es realmente el narcotráfico?", cuestionó.

Venezuela sostiene que apenas 5% de la droga que se produce en Colombia intenta salir por ese país hacia el Caribe y que la mayoría pasa por el Pacífico hacia Estados Unidos.

El gobierno venezolano reporta también más operativos antidrogas desde el despliegue estadounidense, que forman parte de la propaganda estatal: militares destruyen pistas clandestinas o laboratorios, incautan lanchas, vehículos y armamento, así como el derribo de avionetas.

Padrino dio parte el martes de varias operaciones de este tipo junto a los jefes militares que las encabezaron.

Maduro tacha de "asedio" la movilización estadounidense en el Caribe. Como respuesta, el mandatario ordenó ejercicios militares y llamó a civiles a alistarse en la reserva.

"El mundo entero está muy claro de las aberraciones, de la ridiculez que se está haciendo contra nuestro pueblo", dijo Padrino. "Agredir nuestras democracias, nuestras constituciones, nuestras soberanías, y además de eso, apropiarse de los recursos naturales de nuestro país (...) No lo van a lograr", añadió.