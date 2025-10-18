María Corina agradece felicitaciones de Abinader por Nóbel de la Paz: "RD y Venezuela comparten un legado de solidaridad"

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, agradeció las felicitaciones que le expresó el presidente dominicano Luis Abinader por haber ganado el Premio Nóbel de la Paz.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado resaltó el apoyo que ha brindado República Dominicana en Venezuela, afirmando que entre ambas naciones existe un "legado de afecto y solidaridad democrática".

Otros gobiernos han expresado sus felicitaciones a Machado, como Francia, Panamá, Argentina, también líderes de la Unión Europea, exmandatarios latinoamericanos, opositores cubanos y otros.

Machado, excandidata presidencial, tras ganar el el premio, dijo que lo aceptaba en nombre de su pueblo.

La excandidata presidencial fue elogiada por ser una "figura clave y unificadora" en una oposición que antes estaba profundamente dividida frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel.

"En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad", apuntó Watne Frydnes. "A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten".

MENSAJE COMPLETO DE MARÍA CORINA MACHADO:

"Querido Presidente Abinader,

Gracias por sus generosas y sentidas palabras. El pueblo venezolano ha luchado durante 26 años con coraje, inteligencia, resiliencia y amor para instaurar la democracia y vivir en Libertad.

Han sido muchos años de oscuridad y dolor: miles de compañeros presos, desaparecidos, torturados y asesinados; millones han sido forzados a dejar su país, y millones viven hoy en la pobreza más cruel.

Esta historia de lucha, sacrificio y profundos aprendizajes nos ha unido como nación en torno a valores y aspiraciones compartidas, preparándonos para este momento. Unidos, vamos a construir una nación próspera, segura y luminosa a la cual regresarán nuestros hijos y se sentirán orgullosos de ser venezolanos.

La República Dominicana y Venezuela comparten un legado de afecto y solidaridad democrática que se reafirma con su enorme apoyo al pueblo venezolano en estas horas históricas".

LO QUE DIJO ABINADER

Días antes de la publicación de Machado, Abinader la felicitó, indicando que ella es "un faro de esperanza para tu país y para el mundo”.

“Felicito a Maria Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025 y a todo el pueblo venezolano que la ha acompañado. Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos. María Corina, eres un faro de esperanza para tu país y para el mundo”, escribió el presidente dominicano en sus redes sociales.