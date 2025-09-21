Maduro confía en preparación de campesinos para "tomar las armas" si EEUU ataca Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que confía en que los campesinos se preparen "integralmente" para "tomar las armas" y defender la nación si fuera agredida por Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos y campesinas estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano", dijo el mandatario en el acto de fundación de esta unión, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que si Venezuela es "agredida" por Estados Unidos se mantendría "esta patria grande, rebelde, en resistencia prolongada y libre, siempre libre".

"Nuestra lucha es por la paz, como decía el libertador Simón Bolívar", añadió.

El presidente sostuvo que Venezuela está más unida que nunca para "garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo".

"Jamás Venezuela puede ser tocada por el imperio norteamericano, el sagrado suelo de la patria, los sagrados mares de la patria y el sagrado cielo de la patria debemos cuidarlos, en perfecta unión popular, militar, policial", añadió, en referencia a las actividades de adiestramiento militar en las comunidades del país suramericano.

Este sábado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegó en distintas comunidades de Venezuela para enseñar sobre "manejo de armas" como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas considera una "amenaza".

En Caracas, los militares salieron en caravana por distintas vías hasta llegar al sector popular de El Valle, donde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que esta jornada marca un "hito" en la "revolución militar" del país.

De acuerdo a imágenes de VTV, los funcionarios de la FANB se desplegaron en comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Nueva Esparta, así como Amazonas, en los que dictaron charlas y actividades prácticas sobre el uso de armas militares.