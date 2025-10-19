San Juan rinde homenaje al ingeniero dominicano Francisco “Pachín” Ramírez al poner su nombre a la Casa Dominicana

En un emotivo encuentro este viernes, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, designó con el nombre del ingeniero dominicano Francisco Pachín Ramírez la Casa Dominicana, en reconocimiento a su vasta trayectoria profesional, su liderazgo comunitario y sus más de seis décadas de aportes al desarrollo de Puerto Rico y la comunidad dominicana en la isla.

Durante la ceremonia, el alcalde Romero develó una tarja conmemorativa en honor a Ramírez, a quien describió como un hombre ejemplar, constructor de un legado de servicio y solidaridad.

"Para mí, como alcalde, es un honor reconocer el liderazgo de Francisco Pachín Ramírez, un hombre que ha dedicado su vida a abrir caminos para su comunidad. Hoy la ciudad de San Juan tiene el privilegio de homenajearlo en vida, designando esta estructura como la Casa Dominicana Ingeniero Francisco Pachín Ramírez", expresó Romero.

El ejecutivo municipal destacó que Ramírez fue parte esencial en la remodelación de la Casa Dominicana, espacio que desde 2016 se ha consolidado como centro cultural y de integración social para diversas comunidades inmigrantes en Puerto Rico.

"Pachín fue el primer presidente de la Junta de Directores y aún continúa en ese rol, porque esta es su casa. Este reconocimiento simboliza el compromiso de un hombre que soñó durante más de cuatro décadas con un lugar de encuentro para su gente", agregó el alcalde.

El ingeniero Ramírez recibió una artesanía con la fachada de la Casa Dominicana, detalle que lo emocionó profundamente.

"Hace 63 años llegué a Puerto Rico y, como muchos migrantes, trabajé duro para cumplir mis sueños. He aportado al desarrollo de este país y me siento orgulloso de haberlo hecho. Agradezco al alcalde Miguel Romero, a mi esposa, a mis hijos y a todos los que me acompañan en esta nuestra Casa Dominicana", expresó Ramírez visiblemente conmovido.

La presidenta del Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico, Mery Dacosta, elogió la labor y el compromiso social del ingeniero Ramírez, a quien describió como un ser humano solidario, ejemplo para las comunidades dominicana y puertorriqueña.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades dominicanas y puertorriqueñas, entre ellas la doctora Vicenta Pérez Espinosa, directora de la Oficina de Ayuda al Extranjero del Departamento de Estado de Puerto Rico; los vicecónsules Ezequiel Rodríguez, Ana Mejía y Hansel Pérez; Gaudy Gómez, directora de la Oficina de Ayuda al Inmigrante del Municipio de San Juan; Aida Martínez, directora de Turismo de República Dominicana; los excónsules César Cedeño y Franklin Grullón, así como líderes comunitarios y empresarios.

Trayectoria de servicio

El ingeniero Francisco Pachín Ramírez llegó por primera vez a Puerto Rico en 1963, enviado para conocer el programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio impulsado por el entonces gobernador Luis Muñoz Marín. Dos años más tarde regresó a la isla, donde desarrolló una exitosa carrera en la construcción, fundando varias empresas con proyectos en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Kuwait y Cuba.

Además de su labor profesional, Ramírez se ha destacado como líder comunitario, comunicador y filántropo, fundando instituciones como la Alianza Dominicana y la Asociación de Periodistas Dominicanos en Puerto Rico, entre otras.

Actualmente preside la Junta de Directores de la Casa Dominicana y participa activamente en iniciativas sociales como la Asociación de Ostomizados de Puerto Rico y el Comité Pro Pacientes Inmigrantes con Cáncer, además de formar parte de la Junta del Comedor de la Kennedy, que brinda alimentos gratuitos a niños y ancianos en situación de vulnerabilidad.

Con esta designación, la Alcaldía de San Juan reconoce la vida y obra de un dominicano que ha dejado una huella imborrable en el desarrollo social, cultural y humano de Puerto Rico.