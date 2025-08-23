Emiten advertencia de ola de calor para Puerto Rico con temperaturas de hasta los 100°F

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió este sábado una advertencia de calor para Puerto Rico por temperaturas que podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit (37 grados Celsius) y por tormentas eléctricas y corrientes marinas peligrosas.

"Advertencia de calor en efecto desde las 10:00 hasta las 17:00 para áreas costeras y urbanas de Puerto Rico", alertó la agencia de meteorología en su página web.

"Las recomendaciones de seguridad incluyen beber suficiente agua aunque no se sienta sed, evitar actividades extenuantes durante las horas más calurosas, tomar descansos frecuentes en la sombra o en lugares con aire acondicionado, y usar ropa ligera, de colores claros y suelta", añadió el SNM.

Las autoridades meteorológicas indicaron que son 55 los pueblos del archipiélago en alerta, municipios de las costa y áreas urbanas del oeste, noroeste y norte-central de Puerto Rico, incluyendo a San Juan y municipios vecinos.

Los pueblos con la advertencia vigente son Santa Isabel, Las Piedras, Arecibo, Vega Baja, Fajardo, Florida, San Germán, Caguas, Arroyo, Toa Alta, Guaynabo, Lajas, Loíza, Ceiba, Bayamón, San Juan, Moca, Guayama, Juana Díaz, San Lorenzo, Canóvanas, Luquillo, Gurabo, Trujillo Alto, Humacao y Naguabo.

Así como Cayey, Cidra, Vega Alta, Añasco, Mayaguez, Rincón, Barceloneta, Cabo Rojo, Toa Baja, Guayanilla, Aguadilla, Dorado, Aguas Buenas, Salinas, Juncos, Ponce, Río Grande, Peñuelas, Hormigueros, Guánica, Maunabo, Cataño, Yabucoa, Comerío, Manatí, Isabela, Carolina, Quebradillas, Camuy, Yauco, Patillas, Hatillo y Aguada.

Una advertencia de calor significa que se espera un periodo de altas temperaturas durante el día.

La combinación de las temperaturas calientes y humedad alta se combinan para crear una situación en la que es posible un golpe de calor.

Por otro lado, el SNM indicó que podría haber durante la jornada inundaciones localizadas y tormentas eléctricas, especialmente en el norte de Puerto Rico.

También señaló que hay un alto riesgo de corrientes marinas peligrosas en el norte de Puerto Rico y en la isla municipio de Culebra, ubicada en el este del archipiélago.