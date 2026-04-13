Tres días de luto en Haití por la muerte de 30 personas en una estampida en la Ciudadela

Las autoridades de Haití han decretado este lunes tres días de luto nacional, a partir del martes, por la "tragedia" registrada durante el fin de semana en un lugar turístico muy concurrido de Haití, donde murieron al menos 30 personas a causa de una estampida.

La oficina del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha indicado en un comunicado publicado en rdes sociales que la decisión ha sido adoptada durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para abordar lo sucedido en la Ciudadela de Laferrière.

"En estos momentos de profunda aflicción, la República se inclina con solemnidad ante la memoria de las víctimas y envía sus sinceras condolencias a las familias de luto", ha apuntado, antes de confirmar los tres días de luto entre el 14 y el 16 de abril y asegurar que el Gobierno se hará cargo de los gastos funerarios.

"Durante este tiempo, la bandera nacional ondeará a media asta como señal de reflexión, respeto y unidad nacional", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que el Estado "cumplirá su deber de protección, verdad y justicia", incluidas medidas para "llevar ante la justicia" a los responsables del incidente.

Así, Fils-Aimé ha pedido a la población "unidad, dignidad y sentido de responsabilidad" ante la situación, tras la muerte de 30 personas por una estampida supuestamente causada por una gran afluencia de visitantes en la Ciudadela de Laferrière, ubicada en el municipio de Milot, en el norte del país.

La fortificación, que data del siglo XIX y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), constituye uno de los principales atractivos turísticos del país caribeño. Levantada por antiguos esclavos, es considerada además un emblema de la lucha de Haití por su libertad frente al dominio colonial francés.