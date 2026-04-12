Haitianos reducen el consumo alimentario y se cuestionan cómo sobrevivir al aumento de combustibles

Para un obrero de una fábrica en Haití, la guerra en el lejano Irán significa que ahora tiene que caminar dos horas para ir al trabajo y la misma distancia para volver a casa todos los días, porque ya no puede costearse el transporte público.

Una mañana reciente, Alexandre Joseph, de 35 años, se lamentaba en voz alta por el futuro de su familia, atrayendo la atención de los transeúntes en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

“El gobierno subió los precios de la gasolina, el diésel y el queroseno, lo que afectó gravemente a mi familia. Ahora no puedo alimentar a mis dos hijos con el sueldo que tengo”, dijo.

El conflicto en Irán ha provocado un aumento vertiginoso de los precios del petróleo en Haití , interrumpiendo cadenas de suministro vitales, duplicando los costes de transporte y obligando a millones de personas desnutridas a reducir el consumo de alimentos, que ya de por sí son escasos.

Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental, ha sido el más afectado por el aumento de los precios del petróleo, que según advierten los expertos agravará una crisis humanitaria cada vez más grave .

'Uno de los países más frágiles del mundo'

El 2 de abril, el gobierno de Haití anunció un aumento del 37% en el precio del diésel y un aumento del 29% en el precio de la gasolina.

“Las consecuencias son enormes”, declaró Erwan Rumen, subdirector del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Haití. “Es uno de los países más frágiles del mundo”.

Casi la mitad de los cerca de 12 millones de habitantes de Haití ya enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. En los últimos meses, señaló Rumen, cerca de 200 000 personas pasaron de la fase de emergencia a la fase aguda, un hito significativo.

“Lo que resulta un tanto aterrador es ver que tantos esfuerzos podrían verse prácticamente anulados por factores que escapan por completo a nuestro control”, afirmó. “Este sector de la población es extremadamente vulnerable. Están al borde del colapso total”.

La violencia de las pandillas ha exacerbado el hambre, con hombres armados que controlan carreteras clave e interrumpen el transporte de mercancías. Un aumento en los precios de los alimentos solo empeorará la situación en un país donde las pandillas reclutan fácilmente a niños cuyas familias necesitan comida y dinero.

Emmline Toussaint, coordinadora principal del programa de alimentación escolar BND de Mary's Meals en Haití, dijo que las gasolineras en algunas regiones están vendiendo combustible entre un 25% y un 30% más caro de lo que estipula el gobierno debido a la violencia de las pandillas y las dificultades que tienen los camiones para acceder a ciertas áreas.

Según explicó, la organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos se ve obligada a utilizar barcos y a recorrer caminos más largos y múltiples para alimentar a los 196.000 niños a los que atiende en todo Haití, con el fin de evitar a los grupos armados.

“La crisis humanitaria que estamos viviendo ahora mismo está en su peor momento”, dijo. “Hasta el momento, estamos haciendo todo lo posible por no retroceder. Ahora, más que nunca, los niños nos necesitan… Para la mayoría de ellos, es la única comida que reciben”.

'Todo subirá'

Fedline Jean-Pierre, una madre de voz suave con un hijo de 7 años, estaba sentada a la sombra de una sombrilla de playa desgastada mientras reflexionaba sobre la posibilidad de aumentar los precios de las zanahorias, los tomates y otros productos que vende en un mercado al aire libre en Puerto Príncipe.

“La gente no compra ahora porque no tiene dinero”, dijo, y añadió que probablemente no tendrá más remedio que subir los precios para sobrevivir. “Tengo un hijo que alimentar”.

La madre, de 35 años, dijo que ella y su hijo han vivido durante dos años en un refugio pequeño e insalubre , entre los 1,4 millones de haitianos desplazados por la violencia de las pandillas en los últimos años, una cifra récord.

“El gobierno no hace nada por mí”, dijo. “El precio del gas ha subido, lo que significa que todo subirá”.

El vendedor ambulante Maxime Poulard compra carbón vegetal a los proveedores para revenderlo a un precio más alto. A veces vende dos sacos de carbón al día, pero cree que pronto solo podrá permitirse comprar medio saco para revender.

“Viajar es caro; comer es caro; todo es caro”, dijo. “No estoy seguro de poder aguantar mucho más”.

Según el Banco Mundial, casi el 40% de los haitianos sobreviven con menos de 2,15 dólares al día. Mientras tanto, la economía de Haití se contrajo por séptimo año consecutivo, y la inflación alcanzó el 32% al cierre del año fiscal 2025.

Joseph, el obrero de la fábrica, dijo que planea vender refrescos por la noche desde su casa para intentar ganar más dinero, pero ni siquiera así será suficiente: "También vamos a reducir nuestra alimentación habitual".

'Compromisos imposibles'

El 6 de abril, los haitianos arrastraron neumáticos en llamas y otros escombros para bloquear las calles y protestar por el aumento de los precios del combustible en Puerto Príncipe, de los cuales se estima que el 90% está controlado por bandas criminales.

Los medios locales informaron de disparos cuando algunos haitianos obligaron a los conductores de pequeños autobuses coloridos conocidos como tap-taps a que bajaran a sus pasajeros.

Marc Jean-Louis, un conductor de taxi colectivo de 29 años, dijo que los pasajeros cada vez más regatean las tarifas, pero que él no puede permitirse ofrecer descuentos.

“Todo el dinero se está destinando a la gasolina”, dijo, al tiempo que pedía al gobierno que redujera los precios “para que todos puedan respirar”.

Los haitianos temen que se produzca más violencia a medida que se agravan la pobreza y el hambre en el país.

Rumen, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, declaró que no han podido llegar a 60.000 personas en la región central de Haití que esperan ayuda. Una poderosa banda atacó recientemente la zona , matando a más de 70 personas, según la ONU.

“Vamos a tener más necesidades y menos recursos”, advirtió.

Allen Joseph, director de programas de Mercy Corps en Haití, afirmó que el aumento de los precios del petróleo está asfixiando la frágil economía del país: "Las familias que ya gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos se enfrentarán a decisiones imposibles".

Advirtió que el aumento afectará el acceso a los servicios básicos, incluido el agua potable.

“Esto no es una inflación abstracta”, advirtió. “Tendrá un impacto directo en la supervivencia”.