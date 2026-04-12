Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Haití

haití

Al menos 30 personas murieron en monumento histórico en Haití

Los primeros informes indicaron que la causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías de la fortaleza, también conocida como Ciudadela Laferrière, en medio de condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos.

Esta imagen cortesía del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Cap-Haitien muestra los restos de un camión cisterna de gas después de que explotó en Cap-Hatien, Haití, el 14 de diciembre de 2021. Al menos 62 personas murieron cuando un camión cisterna de gas explotó en la ciudad haitiana de Cap-Haitien el martes por la mañana, dijo un funcionario local, y los médicos abrumados dijeron que se temía que el número de víctimas aumentara. La explosión es el último desastre que golpea a la nación caribeña asolada por la pobreza, donde bandas violentas han provocado una escasez de combustible paralizante al cortar el suministro, y el asesinato del presidente hace cinco meses aún no se ha dilucidado. Folleto / Ayuntamiento de Cap-Haitien / AFP

Esta imagen, cortesía del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Cap-Haitien, muestra los restos de un camión cisterna de gas después de que explotó en Cap-Haitien. 

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEPuerto Príncipe, Haití. 

Al menos 30 personas fallecieron este sábado en el interior de la Ciudadela Henri, fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los monumentos más emblemáticos de Haití, ubicada a unos 25 kilómetros de Cap-Haitien, la segunda ciudad más relevante del país, en el norte del territorio.

Los primeros informes indicaron que la causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías de la fortaleza, también conocida como Ciudadela Laferrière, en medio de condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos.

El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, dijo a EFE que el número de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate no habían concluido.

En vídeos que circulan sin cesar por redes sociales como Facebook y WhatsApp se ven cadáveres tendidos en el suelo, mientras que otras personas son trasladadas al principal centro hospitalario de la ciudad.

La Ciudadela Laferrière está situada en las alturas de Bonnet à l'Évêque, en el municipio de Milot.

La fortaleza fue construida por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, a principios del siglo XIX, tras la independencia del país de Francia en 1804.

Tags relacionados