Tiroteo en territorio haitiano deja al menos un muerto y varios heridos en zona fronteriza

Un tiroteo ocurrido la tarde del viernes 3 de abril en la zona conocida como Las Dos Bocas, en territorio haitiano, dejó al menos un muerto y varios heridos, según informaciones preliminares obtenidas de reportes de inteligencia y fuentes en la zona fronteriza.

El incidente se registró alrededor de las 5:30 de la tarde en el área denominada Pilón de Las Dos Bocas, ubicada en la sección Lawòy, localidad de Batèy, en Haití, específicamente en la confluencia de los ríos Macasía y Artibonito.

De acuerdo con los datos disponibles, el hecho se produjo mientras decenas de ciudadanos haitianos se encontraban en las riberas del río con motivo de las festividades de Viernes Santo.

Autoridades dominicanas confirmaron que del lado de la República Dominicana la zona permanecía bajo vigilancia y sin presencia de bañistas al momento del suceso.

Informes preliminares indican que el tiroteo habría sido perpetrado por miembros de una banda procedente de Belladère, quienes se desplazaron por Mirabalais y Thomonde antes de llegar al lugar.

El ataque, en el que se utilizaron armas cortas y largas, estaría vinculado a una disputa relacionada con el narcotráfico entre grupos de Thomonde y el sector conocido como “El Cas”, cercano al río Artibonito.

Como resultado del enfrentamiento, se reporta la muerte de un ciudadano haitiano solamente identificado como Rosemond, alias “Sèvitè”, además de varios heridos, cuyo estado de salud no ha sido precisado.

La situación cobró notoriedad tras la difusión de un video en la red social Instagram, en el que se observa el ambiente de tensión en la zona momentos después del incidente.

Mientras, las autoridades haitianas han iniciado las investigaciones correspondientes, en el lado dominicano se ha reforzado la vigilancia en el área fronteriza como medida preventiva, sin que se hayan registrado incidentes ni afectaciones en territorio nacional.