Viuda de Jovenel Moïse describe su asesinato en el juicio estadounidense contra acusados

La viuda de Jovenel, el último presidente electo de Haití, describió cómo recibió disparos y resultó herida durante el asesinato de su esposo en 2021 mientras testificaba el miércoles en el juicio federal estadounidense de cuatro hombres acusados de conspiración en el caso.

Martine Moïse regresó al estrado en un tribunal de Miami tras testificar durante aproximadamente una hora el día anterior. Había sido la primera testigo de la fiscalía, tras las declaraciones iniciales de los abogados el martes.

Jovenel Moïse fue asesinado en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando unas dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe, dijeron las autoridades.

Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados en un tribunal federal de Miami de conspirar en el sur de Florida para secuestrar o asesinar al exlíder de Haití. El asesinato de Jovenel Moïse provocó una agitación sin precedentes en la nación caribeña, donde los líderes de pandillas se han vuelto cada vez más violentos y poderosos.

Al testificar el miércoles, Martine Moïse describió, a través de un intérprete de criollo, cómo se acostó alrededor de las 10 p. m. la noche anterior al ataque y se despertó con el sonido de disparos unas tres horas después. Dijo que se volvió hacia su esposo, que estaba en la cama junto a ella, para preguntarle qué estaba pasando.

“Cariño, estamos muertos”, dijo Jovenel Moïse, según el testimonio de su esposa.

Martine Moïse dijo que los disparos continuaron mientras bajaba a rastras las escaleras para ver cómo estaban sus dos hijos adultos. Dijo que luego regresó a la habitación de ella y su esposo, donde ella y Jovenel Moïse se tumbaron en el suelo, uno a cada lado de la cama, y lo usaron como protección contra los disparos.

Unos hombres finalmente irrumpieron en la habitación y abrieron fuego con lo que parecía un arma automática, dijo Martine Moïse. Recibió varios impactos de bala. Dijo que escuchó a hombres hablando en español antes de que alguien le disparara a Jovenel Moïse varias veces, matándolo.

Tras la marcha de los atacantes, Martine Moïse dijo que esperaba encontrar los cadáveres de los entre 30 y 50 agentes de seguridad asignados a proteger la casa, pero no había ninguno. Dijo que más tarde se enteró de que les habían pagado para que abandonaran sus puestos.

Moïse fue trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento y luego trasladada en avión a un hospital de Miami para ser operada. Declaró que su brazo derecho sigue incapacitado y que aún siente dolor.

Los abogados defensores preguntaron si Moïse sabía que estaba siendo investigada en Haití en relación con la muerte de su esposo. Afirmó que quienes están detrás del asesinato de su esposo ahora están en el poder y que ella huyó del país por su propia seguridad. Añadió que se había ofrecido a responder preguntas a distancia, pero que quienes asesinaron a su esposo quieren que regrese a Haití para poder matarla también. Moïse fue acusada previamente en el caso, pero el cargo fue posteriormente anulado.

La defensa también interrogó a Moïse sobre las inconsistencias entre su testimonio y entrevistas anteriores con el FBI. Ella insistió en que sus declaraciones actuales eran correctas y no podía explicar las discrepancias en los informes del FBI.

Los abogados de los cuatro hombres procesados han argumentado que la investigación iniciada en Haití fue un desastre y que sus clientes fueron manipulados para asumir la culpa de un golpe interno.

Según los fiscales, el sur de Florida fue un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse y reemplazarlo por alguien elegido por los conspiradores.

Los cuatro acusados se enfrentan a posibles cadenas perpetuas y se han declarado inocentes.

Ortiz e Intriago fueron directores de la Academia Federal de la Unidad Antiterrorista y de la Unidad de Seguridad Antiterrorista, conocidas colectivamente como CTU, y Veintemilla fue director de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

Solages era un representante de la CTU en Haití que, según los investigadores, se coordinó con otros, incluido Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense a quien los conspiradores inicialmente favorecieron para reemplazar a Moïse.

Los abogados defensores han afirmado que el grupo colaboraba con agentes del FBI, funcionarios de la embajada estadounidense y miembros del gobierno haitiano en lo que creían que era el arresto legal de un presidente criminal. La defensa ha señalado a Joseph Félix Badio, exfuncionario del gobierno haitiano arrestado en Haití en 2023, como el cerebro detrás de un plan para utilizar el arresto del presidente para asesinar a Moïse.

La jueza federal de distrito Jacqueline Becerra ha bloqueado más de dos meses para el juicio.

Otras cinco personas se declararon culpables previamente de cargos de conspiración en Estados Unidos y cumplen cadena perpetua. Una sexta persona fue condenada a nueve años de prisión tras declararse culpable de proporcionar chalecos antibalas a los conspiradores. El juicio de Sanon se programará más adelante.

Diecisiete soldados colombianos y tres funcionarios haitianos enfrentan cargos en Haití. La violencia de pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en declive han paralizado la investigación.