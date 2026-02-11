Casi 300 personas asesinadas en Haití en enero de este año, según una ONG local

Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una "explosión de secuestros" que desafía la autoridad del Estado.

"Este balance, de una gravedad insoportable, ilustra una realidad en la que morir se ha convertido en un riesgo diario para todos los haitianos", indicó la ONG, que recordó que estas 299 vidas truncadas "no son solo estadísticas, sino familias destrozadas y un tejido social que se desgarra cada día un poco más ante la mirada de una sociedad traumatizada".

El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.

La vulnerabilidad de los civiles sigue siendo crítica, puesto que representan un 32.11 % de las víctimas, lo que pone de relieve el "impacto desproporcionado" de la inseguridad en la población.

"Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución", indica el informe.

Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.

Le siguen los departamentos del Centro y Artibonite, con un 4.35 % de los casos cada uno, lo que confirma la extensión de la inseguridad más allá de la capital.

La ONG recordó que 2026 comenzó "con una constatación absolutamente sombría", debido a que "la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado".

"Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente", señaló.

También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) "siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre".

"Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos", indicó.

Exige tomar medidas

De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una "toma de conciencia inmediata e inequívoca" por parte de los actores nacionales e internacionales.

"Ya no podemos contentarnos con observar desde lejos el descenso a los infiernos de un pueblo", cree la institución.

Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya "más allá de las simples promesas de apoyo".

También, "es imperativo" que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad "como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas", afirmó la Ordedh.

"La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida" dijo la ONG.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.