Líder de los 400 Mawozo condenado a cadena perpetua en EEUU por secuestro de misioneros

Joly Germine, que se describía a sí mismo como el "rey" de una violenta pandilla en Haití, fue sentenciado este miércoles en una corte de Washington a cadena perpetua por su papel en el secuestro de 16 ciudadanos estadounidenses, incluyendo cinco niños, en el país caribeño, informó el Departamento de Justicia.

Conocido como alias ‘Yonyon’, Germine fue hallado culpable por un jurado federal en mayo por cargos de conspiración para cometer el secuestro de los 16 estadounidenses y pedir el rescate en 2021.

Germine se autoproclamaba líder de la pandilla 400 Mawozo, que operaba en la zona de Croix-des-Bouquets, al este de la capital, Puerto Príncipe.

Según documentos judiciales, Germine dirigió las operaciones de la pandilla desde una prisión en Haití utilizando teléfonos celulares y ordenando a otros líderes a cometer el secuestro, que incluía a cinco niños, uno de ellos de apenas ocho meses de nacido.

En el otoño de 2021, la pandilla se atribuyó la autoría del secuestro de 16 los ciudadanos estadounidenses y un canadiense que formaban parte de una organización misionera que visitaba un orfanato en Puerto Príncipe, por los que pidieron un millón de dólares por cada uno de los secuestrados.

En publicaciones en las redes sociales, la banda amenazó con matar a todos los rehenes si no se pagaba el rescate. Al principio de las negociaciones, la cúpula de la banda dijo que, en lugar del dinero del rescate, aceptarían la liberación de su líder a cambio de los rehenes.

El 20 de noviembre de 2021, dos rehenes fueron liberados, uno de ellos debido a una grave enfermedad que ponía en peligro su vida. Dos semanas más tarde, la banda dejó en libertad otros tres rehenes, incluyendo un niño de seis años, tras recibir un rescate de 350,000 dólares.

La banda se negó posteriormente a liberar a más rehenes, con la esperanza de conseguir la liberación de Germine de la cárcel haitiana, pero el 16 de diciembre los rehenes restantes lograron escapar caminando durante cinco horas por la selva haitiana hasta salir del territorio de la banda, detalló el Departamento de Justicia.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Germine dirigió el secuestro inicial, organizó los lugares donde se retuvo a los rehenes y fijó la demanda de rescate de 17 millones de dólares, sabiendo que era una cantidad demasiado elevada para ser pagada y con la esperanza de que el Gobierno haitiano negociara su liberación de prisión a cambio de la de los misioneros.

Las pruebas también demostraron que Germine, extraditado en 2022, participó o fue consultado en las decisiones relativas a la liberación de las víctimas.

Además de la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, Germine deberá pagar una multa de 1,700 dólares.

La fiscal federal Jeanine Pirro dijo en un comunicado que la sentencia deja claro que el plan de Germine para obtener su libertad “utilizando a cristianos como peones fracasó”.

El haitiano ya había sido condenado en junio del año pasado a 35 años de cárcel, tras declararse culpable por cargos relacionados con el contrabando de armas desde EE.UU.

Las armas fueron compradas con las ganancias obtenidas por los rescates pagados por los familiares de ciudadanos estadounidenses secuestrados en Haití.

En este caso también fue vinculada la exnovia de Germine, Eliande Tunis, de 46 años y residente en Florida. La mujer se declaró culpable en enero de 2024 y fue sentenciada a 12.5 años de prisión.