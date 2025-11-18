Stephen Junior Cherenfant
Mensaje del cónsul haitiano en Santiago honrando a Vertières
Llamado a la comunidad haitiana en República Dominicana a mantenerse unida, responsable, trabajadora y orgullosa de su identidad.
En su intervención, el jefe de misión diplomática Stephen Junior Cherenfant hizo un llamado a la comunidad haitiana en República Dominicana a mantenerse unida, responsable y orgullosa de su identidad.
“Protejamos nuestra imagen y apoyemos a nuestros hermanos y hermanas”, expresó, enfatizando que la diáspora haitiana es una comunidad de valores, trabajo y paz.
Asimismo, reafirmó el compromiso del Consulado de brindar acompañamiento y defensa de los derechos de los ciudadanos con profesionalismo y respeto.
Destacó la dignidad y la perseverancia de los haitianos que viven y trabajan en la región del Cibao, reconociendo sus aportes y su resiliencia.
El mensaje concluyó con un llamado a la solidaridad y a la reafirmación del espíritu de Jean-Jacques Dessalines, símbolo de resistencia y amor por la patria.
“Que viva el legado de Vertières y que viva la unidad de nuestra comunidad”, proclamó el diplomático.
Con este acto, el Consulado General de Haití reafirma su rol como institución cercana, promotora de valores y defensora activa de los derechos de la comunidad haitiana en territorio dominicano.