Mensaje del cónsul haitiano en Santiago honrando a Vertières

Llamado a la comunidad haitiana en República Dominicana a mantenerse unida, responsable, trabajadora y orgullosa de su identidad.

Stephen Junior Cherenfant, nuevo cónsul en el consulado haitiano de Santiago de los Caballeros.

Stephen Junior Cherenfant, cónsul  haitiano en Santiago de los Caballeros.Fuente externa

Indira VásquezSantiago de los Caballeros, RD

En su intervención, el jefe de misión diplomática Stephen Junior Cherenfant hizo un llamado a la comunidad haitiana en República Dominicana a mantenerse unida, responsable y orgullosa de su identidad. 

“Protejamos nuestra imagen y apoyemos a nuestros hermanos y hermanas”, expresó, enfatizando que la diáspora haitiana es una comunidad de valores, trabajo y paz.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Consulado de brindar acompañamiento y defensa de los derechos de los ciudadanos con profesionalismo y respeto. 

Destacó la dignidad y la perseverancia de los haitianos que viven y trabajan en la región del Cibao, reconociendo sus aportes y su resiliencia.

El mensaje concluyó con un llamado a la solidaridad y a la reafirmación del espíritu de Jean-Jacques Dessalines, símbolo de resistencia y amor por la patria. 

“Que viva el legado de Vertières y que viva la unidad de nuestra comunidad”, proclamó el diplomático.

Con este acto, el Consulado General de Haití reafirma su rol como institución cercana, promotora de valores y defensora activa de los derechos de la comunidad haitiana en territorio dominicano.

