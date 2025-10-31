Gobierno haitiano promete medidas "urgentes" para atender situación creada por Melissa

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití prometió este viernes que, junto con el primer ministro Alix Didier Fils-Aime, adoptará medidas "urgentes" para socorrer a los afectados de las lluvias y riadas provocadas por Melissa en el país, donde han fallecido al menos 31 personas.

En un comunicado, el CPT aseguró que "se está enviando ayuda a las comunidades locales", reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas, así como la "determinación" del Estado de "acompañar a todos los ciudadanos afectados por esta tragedia", especialmente en las zonas vulnerables.

"Varias comunas del gran sur han sufrido enormes daños materiales. Las evaluaciones continúan", subrayó el comunicado oficial, en el que las autoridades siguen pidiendo a la población que actúe con prudencia mientras no hayan cesado las lluvias y los vientos, y que respete las instrucciones de las autoridades de protección civil.

Las lluvias causadas por Melissa han dejado en el país 31 personas muertas, 21 desaparecidas y 20 más heridas, según el más reciente informe de la Dirección de Protección Civil (DPC) difundido este viernes.

La mayor cifra de víctimas mortales, al menos veintitrés, entre ellas diez niños, se registró en Pétit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, a causa de inundaciones derivadas por las crecidas del río La Digue, donde la búsqueda de desaparecidos continúa.

Así mismo, más de 1,046 viviendas están inundadas, mientras que más de una treintena de municipios sufren también inundaciones.

Por otro lado, numerosas carreteras secundarias y puentes han sufrido graves daños o quedaron intransitables. El acceso terrestre sigue siendo particularmente difícil en zonas rurales y costeras, lo que ralentiza las evaluaciones y las entregas de ayuda humanitaria, de acuerdo con protección civil hatiana.