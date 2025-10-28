La Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití, en estado de máxima alerta ante Melissa

La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, en inglés) anunció este martes que se encuentra en estado de máxima alerta y preparada para prestar asistencia al pueblo haitiano que pueda verse afectado por el huracán Melissa, que este martes tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas.

"Todos los contingentes de la GSF, incluidos los efectivos de Kenia, Jamaica, Bahamas, El Salvador y Guatemala, permanecen en estado de alerta y listos para participar en cualquier operación conjunta de gestión de catástrofes y ayuda humanitaria", indicó la Fuerza en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La GSF, que cuenta actualmente con los mismos efectivos de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), unos 1,000 agentes, reconoció que existen vulnerabilidades considerables que pueden generar desastres naturales de gran magnitud, especialmente en comunidades frágiles.

Así, en previsión de las posibles consecuencias, la institución afirmó estar "dispuesta a colaborar" estrechamente con la Policía Nacional de Haití (PNH), las autoridades locales y las agencias humanitarias internacionales para garantizar una respuesta coordinada y eficaz si la tormenta alcanza Puerto Príncipe o las regiones vecinas.

Aunque las condiciones meteorológicas se mantienen estables, por el momento, la Fuerza aseguró que seguirá de cerca la evolución de la situación y proporciona actualizaciones internas periódicas para garantizar la vigilancia de sus tropas.

La GSF instó a todos los residentes a que sigan estrictamente las instrucciones de la Protección Civil Haitiana y de la Unidad Hidrometeorológica, además les pidió que tomen las precauciones necesarias para proteger sus vidas y sus bienes, y que evacuen si así se les recomienda.

Asimismo, las autoridades haitianas expresaron su solidaridad con Jamaica, donde el huracán amenaza con provocar inundaciones y daños catastróficos.

"Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a nuestros homólogos jamaicanos y al pueblo de Jamaica mientras se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa. La GSF expresa su plena solidaridad con ellos en estos momentos difíciles", se lee en el comunicado.

La GSF indicó que se mantiene "fiel a su mandato fundamental de luchar contra la violencia de las bandas y restaurar el orden en Haití", al tiempo que pone sus capacidades al servicio de la protección de vidas y bienes ante esta crisis.

El paso de Melissa por Haití dejó tres muertos la semana pasada y 16 heridos en el país cuando todavía era tormenta tropical, mientras que el gobierno haitiano anunció este martes que cientos de personas han sido desplazadas hacia refugios temporales.