Advierten de fuertes lluvias en el sur de Haití por la tormenta tropical Melissa

La Dirección de Protección Civil de Haití advirtió este miércoles de fuertes lluvias en el sur del país, a causa de la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán este jueves en su ruta a esta nación y Jamaica, de acuerdo con los pronósticos.

"Es posible que esta tormenta tropical traiga fuertes lluvias y vientos en las zonas del sur", alertó el responsable de Protección Civil, Emmanuel Pierre, en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

El funcionario llamó a la población de los departamentos de Grand'Anse, Nippes, Sur, Sureste y Oeste, para que, "teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad y su capacidad para hacerle frente, actúen con prudencia".

Al mismo tiempo, el Servicio Marítimo y de Navegación de Haití (Semanah) prohibió las actividades en toda la costa sur y oeste del país dese este miércoles "y hasta nuevo aviso".

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este jueves, de acuerdo con el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El NHC mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

El NHC advirtió que condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del jueves por la noche, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes.

Las lluvias asociadas con Melissa podrían alcanzar entre unos 12 y 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) en el sur de República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con acumulaciones locales mayores que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. En el norte de esos países, se prevén entre 5 y 10 centímetros (2 a 4 pulgadas), y entre 2 y 7 centímetros (1 a 3 pulgadas) en Aruba y Puerto Rico.