Haitianos lloran a víctimas de ataque con drones en barrio marginal controlado por pandillas

Cientos de haitianos asistieron el sábado a un funeral colectivo por ocho personas que murieron en un ataque con drones el mes pasado en un barrio pobre controlado por pandillas en la capital, Puerto Príncipe.

El 20 de septiembre, drones explosivos dirigidos contra un presunto líder de una pandilla mataron a nueve personas en un barrio marginal de la capital de Haití e hirieron a otras 17, según Médicos Sin Fronteras. La organización admitió a las víctimas en sus hospitales.

Las explosiones ocurrieron en Cité Soleil , ciudad controlada por Viv Ansanm, una poderosa coalición de pandillas que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera . Familiares y activistas culparon a la policía del ataque.

Familiares y residentes de Cité Soleil lloraron a las víctimas, incluidos cuatro niños, en un parque de la comunidad.

Aún traumatizados por el ataque, algunos asistentes confundieron un pájaro que sobrevolaba con un dron, lo que desató el pánico entre la gente que corría en todas direcciones. Muchos huyeron del lugar.

Claudia Bobrun, de 30 años, dijo que no tenía fuerzas para mirar el ataúd de su hija de 8 años, Samira Nelson. Describió a su hija como una niña feliz que murió mientras jugaba con sus amigos. Los líderes comunitarios ayudaron a cubrir los gastos del funeral.

Jislene Statune, de 50 años, dijo que perdió a dos nietos y a su hija mayor, de 32 años, quien era la cabeza de familia. Su hija, que vendía ropa usada para ayudar a sus familiares, fue asesinada frente a su casa.

El martes, el Consejo de Seguridad de la ONU votó para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, con poderes ampliados para ayudar a detener la creciente violencia de las pandillas en Haití .

La resolución, copatrocinada por Estados Unidos y Panamá, transformará la actual fuerza multinacional dirigida por Kenia en una “Fuerza de Supresión de Pandillas” con el poder de arrestar a presuntos miembros de pandillas, poder que la fuerza actual no tiene.

Las pandillas han cobrado mayor poder desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en 2021. Controlan ahora el 90% de la capital , Puerto Príncipe, y han expandido sus actividades, incluyendo saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, a las zonas rurales . Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

La violencia de pandillas ha dejado un récord de más de 1,3 millones de personas sin hogar en Haití en los últimos años, y el hambre y la pobreza solo se están profundizando.

Millones de haitianos siguen frustrados porque su situación no ha mejorado a pesar de la promesa de una nueva fuerza internacional.