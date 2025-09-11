Piden a organismos internacionales tomar medidas drásticas en Haití antes de la salida de Kenia

Habitantes de la frontera pidieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomar medidas urgentes en Haití, y no esperar a que finalice el próximo octubre la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia.

El cambista Vinicio Peña dijo que los delincuentes se han apoderado de Haití, y que la llegada de una renovada misión de seguridad debe de llegar antes de que finalice la labor de Kenia.

“Porque si dejan un año como está Haití destruido por los delincuentes, entonces será desastroso, inmediatamente llegue otra tropa que sea inclusive más fuerte, más poderosa que venga acabar con esas bandas haitianas”, dijo Peña.

El jurista Tomás Taveras dijo que no se puede esperar un año para que entre otra tropa nueva en Haití, y que deberían intervenir inmediatamente y enviar otra fuerza militar.

En tanto que, el abogado Miguel Cruz destacó que los organismos que se comprometieron en el apoyo a los kenianos de que iban hacer el aporte de dinero y otras fuerzas de otros países no cumplieron con ninguna de las cosas prometidas y que lo único que Kenia ha hecho a sido perder por la falta de apoyo.

“Desgraciadamente Haití no es un interés ni para los Estados Unidos, no es un interés para la Unión Europea, no es un interés para Canadá, no es un interés para Francia, los únicos que voceamos y hacemos lo posible y gritamos somos los dominicanos”, dijo Cruz quien enfatizó, además, de no ve ninguna esperanza en la solución del problema del vecino país.