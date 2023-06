UNICEF y el PMA piden mayor financiación para cubrir las necesidades humanitarias en Haití

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han pedido este miércoles una mayor financiación para Haití con el objetivo de cubrir las necesidades humanitarias de miles de personas en el marco de la violencia armada, la hambruna y los desastres naturales en el país.

"La crisis del hambre en Haití no se ve, no se escucha ni se aborda. La violencia y el impactos climático ocupan los titulares, pero no escuchamos tanto sobre los 4,9 millones de haitianos que luchan por comer todos los días", ha resaltado la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, agregando que la proporción de haitianos que enfrentan inseguridad alimetaria es "la segunda más alta del mundo".

Por su parte, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, ha señalado que "las necesidades humanitarias son aún mayores hoy que después del devastador terremoto de 2010, pero con muchos menos recursos para responder".

Según cifras de UNICEF, cerca de 5,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, incluidos casi 3 millones de niños y niñas, mientras que alrededor de 4,9 millones luchan por alimentarse, y se prevé que más de 115.000 niños y niñas menores de cinco años sufran desnutrición potencialmente mortal este año, un aumento del 30 por ciento respecto a 2022.

Las grandes preocupaciones de la organización tienen que ver con la violencia armada --que impide a los menores acudir a las escuelas-- la violencia sexual y el colapso del sistema sanitario, así como el impacto de las inundaciones y los terremotos en el país.

Tanto Russell como McCain mantuvieron conversaciones con el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y otros funcionarios del Gobierno, y visitaron una escuela apoyada por UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Ambas han pedido "fondos permanentes y flexibles" que puedan asignarse con urgencia.

"Haití nunca estará en paz cuando casi la mitad de la población pasa hambre. Con la paz viene la esperanza de un buen plato de comida en la mesa y un futuro mejor. No podemos esperar a que los haitianos mueran de hambre antes de actuar; necesitamos financiar el futuro de Haití hoy", ha subrayado la directora ejecutiva del PMA.

Por su parte, Russell ha asegurado que la población en Haití está "en modo supervivencia perpetua". "La comunidad internacional puede ayudar a implementar los requisitos básicos que las familias haitianas nos dicen que necesitan, como servicios de salud, educación, sociales y de protección", ha zanjado.

Por el momento, solo se ha financiado el 23 por ciento de los 659 millones de euros necesarios para la respuesta de Naciones Unidas en 2023. El PMA necesita unos 302 millones de euros para ayudar a 2,3 millones de personas, mientras que UNICEF ha pedido algo más de 225 millones para llegar a 1,7 millones de niños y niñas este año.