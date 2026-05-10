Alemania, un año del canciller Merz en el poder: debilitado pero con el ejército fortalecido

En RFI, la politóloga Ulrike Franke, investigadora del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) y especialista en cuestiones de seguridad y defensa, analiza el primer año de gobierno del canciller alemán Friedrich Merz: un dirigente políticamente debilitado en su país, pero que ha impulsado el fortalecimiento del ejército en un contexto marcado por el regreso de la guerra a Europa.

RFI: Hace un año, Friedrich Merz era elegido canciller de Alemania. Hoy alcanza niveles récord de impopularidad: el 85 % de los alemanes está descontento con su gestión. ¿Se puede decir que ha fracasado en todo o en casi todo?

No creo que lo haya hecho todo mal. Pero es cierto que estos sondeos son bastante impresionantes. En mi opinión, hay al menos tres desafíos. El primero es simplemente la situación internacional, que es difícil, y también la situación económica.

El problema es que se tiene la impresión de que este gobierno, esta coalición, sufre los acontecimientos más de lo que los controla. Y creo que ese es el mayor problema. En segundo lugar, es un gobierno de coalición y hay demasiadas disputas, demasiadas tensiones por todas partes.

Pero, en tercer lugar, y eso es algo que reprocho un poco a Friedrich Merz, cometa errores verbales de vez en cuando que van en detrimento de su popularidad y de su política.

RFI: A veces no se mide al hablar, lo cual sorprende a este nivel de responsabilidad.

Sí, y para mí esa es precisamente la sorpresa. De vez en cuando comete esas pequeñas torpezas verbales en las que parece que no lo ha hecho a propósito, sino que simplemente ha dicho algo mal. Y con alguien como Donald Trump en la Casa Blanca, eso tiene aún más impacto. Nos encontramos en situaciones en las que Donald Trump, por ejemplo, dice que va a retirar 5.000 soldados de Alemania porque Merz ha dicho tal o cual cosa. Pero bueno, al mismo tiempo, no hay que exagerar el impacto de estas pequeñas frases. Al final de cuentas Trump tiene sus propias ideas y visión de las cosas. Trump hará lo que quiera, de todos modos.

RFI: Al llegar al poder, el canciller Merz quería convertir la Bundeswehr en el primer ejército convencional de Europa. ¿Dónde estamos hoy? ¿Se ha reforzado realmente el ejército alemán?

Diría que sí. Hoy se dice que la Bundeswehr es el ejército convencional más potente de Europa. Una estrategia militar publicada recientemente lo repite de forma muy insistente, ese es claramente el objetivo. Alemania y la Bundeswehr están llevando a cabo una Zeitenwende, un cambio de doctrina. Hay un aumento realmente considerable del gasto militar: se trata de varios cientos de miles de millones destinados a equipar a la Bundeswehr. Hay muchas cosas en preparación, aunque esto toma tiempo.

RFI: ¿Cuál es hoy el principal desafío para Alemania?

Hay dos. El primero es la retirada de las fuerzas estadounidenses de la defensa europea. El segundo es la cuestión del personal. Hoy, la Bundeswehr cuenta con unos 180,000 soldados, y el objetivo es superar los 200,000 con las reservas en los próximos años. Por tanto, hace falta reclutar más.

RFI: Durante años, el ejército alemán ha sufrido una falta de inversión, en parte por el peso de la historia.

Sí. En Alemania se tenía la impresión de que realmente no era necesario.

RFI: ¿Por qué? ¿Es porque Estados Unidos garantizaba la defensa?

Exactamente. Y también estaba esa idea, que surgió en los años noventa, de que la historia había terminado, de que los conflictos militares pertenecían al pasado. Las fuerzas armadas se habían vuelto, en cierta medida, obsoletas. Se pensaba que solo eran necesarias para intervenciones exteriores, como en Afganistán.

Pero defender Alemania o el continente europeo parecía improbable. Y por eso la invasión de Ucrania por Rusia, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, fue un golpe duro.

RFI: Donald Trump ha anunciado la retirada de cinco mil soldados estadounidenses de Alemania. ¿Qué cambia esto específicamente para Alemania?

A priori, no cambia gran cosa. Hay entre treinta y cinco y cuarenta mil soldados estadounidenses en Alemania desde hace mucho tiempo, por lo que cinco mil no es decisivo. Y además, esas fuerzas no están allí únicamente para defender Alemania. Hay bases para otras misiones, como Africa Command o un gran hospital militar.

RFI: Pero, al mismo tiempo, Alemania constituye una plataforma estratégica…

Sí, exactamente. Por ejemplo, misiones de drones son dirigidas desde Ramstein. Por tanto, la retirada de 5.000 soldados no es una buena noticia, pero no es lo más importante. En cambio, la decisión de no desplegar más misiles de alcance intermedio en Alemania es más preocupante. Son capacidades de las que Alemania y Europa carecen o no tienen en suficiente medida. Eso debilita el apoyo a la disuasión europea.

RFI: ¿Puede Europa defenderse sin Estados Unidos?

Si, pienso que sí. Pero esto no es inmediato. Europa es un continente rico, con 450 millones de habitantes, capaz de defenderse por sí mismo. Pero nuestro sistema de defensa está organizado con Estados Unidos. Si la retirada de Estados Unidos es brusca, como vemos hoy, eso plantea un problema. A largo plazo, podremos adaptarnos, pero hará falta mucho dinero y más coordinación europea.

RFI: ¿Es imaginable una OTAN sin Estados Unidos?

Es un riesgo. Hay que prepararse, pensar cómo se organizaría la seguridad europea sin Estados Unidos. Pero es una posibilidad.