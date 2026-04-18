Con apretón de manos, España y México dejan atrás disputa diplomática sobre su pasado colonial

Con unas pocas palabras y un apretón de manos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum puso fin a una disputa diplomática entre su gobierno y España sobre el pasado colonial español durante su visita a Barcelona el sábado.

“No hay ninguna crisis diplomática, nunca la ha habido”, dijo a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia , un encuentro de representantes de 15 países preocupados por el auge del iliberalismo.

“Lo importante es reconocer los esfuerzos de los pueblos indígenas de nuestra tierra”, dijo, momentos antes de estrechar la mano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La participación de Sheinbaum se produjo después de que el rey Felipe VI de España resolviera una larga disputa diplomática cuando, en marzo, reconoció públicamente que la conquista de América había conllevado el "abuso" de los pueblos indígenas.

La disputa internacional comenzó en 2019, cuando el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador , exigió que España reconociera "pública y oficialmente" los abusos cometidos durante la conquista de México en una carta enviada al rey de España y al papa Francisco.

España se negó a hacerlo, lo que deterioró las relaciones entre ambos gobiernos.

Las relaciones tocaron fondo en 2024 cuando Sheinbaum no invitó a Felipe a su investidura debido a la negativa del palacio a emitir una disculpa formal, una medida que Sánchez calificó de "inaceptable". Posteriormente, España se negó a enviar un representante a la investidura de Sheinbaum, rompiendo así la tradición.

Tras este paso sin precedentes de Felipe hacia la reconciliación, el gobierno mexicano invitó al monarca español a asistir a un partido del Mundial este verano.

Según la oficina de Sánchez, Sheinbaum y Sánchez se reunieron posteriormente en privado durante casi una hora.

“Hablé con el presidente Sheinbaum sobre asuntos globales y la importancia de impulsar las relaciones entre México y la Unión Europea”, escribió Sánchez en X. “Estamos de acuerdo en seguir fortaleciendo nuestros lazos culturales, económicos y sociales especiales”.

Sánchez no mencionó públicamente la cuestión diplomática, ya resuelta, durante los actos del sábado, al tiempo que agradeció a Sheinbaum su ofrecimiento de acoger la próxima edición de la cumbre prodemocracia el año que viene.