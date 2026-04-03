Rusia anuncia la toma de siete localidades en Ucrania durante una semana

as fuerzas rusas han tomado siete localidades en Ucrania durante la última semana, anunció hoy el Ministerio de Defensa del país.

Se trata de dos localidades en la región de Járkov, dos en Zaporiyia, una en Sumi, una en Donetsk y otra en la vecina Lugansk.

Según los militares rusos, las pérdidas del enemigo en todos los frentes durante siete días se acercaron a 7,000 personas.

Rusia proclamó esta semana la toma de control sobre la totalidad del territorio de Lugansk, algo que niega la parte ucraniana.

El gobernador de Lugansk designado por Rusia ya había anunciado la expulsión de las tropas ucranianas de la región en junio de 2025.

Precisamente el control sobre Lugansk y Donetsk, que juntos forman la región del Donbás, es la principal exigencia rusa en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.