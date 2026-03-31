Carlos III y Camila no se reunirán con las víctimas de Epstein en EEUU, según los medios

El rey Carlos III y su esposa, Camila, no se reunirán con las víctimas del fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein durante su visita de Estado a Estados Unidos del 27 al 30 de abril, publica este martes la agencia británica PA.

Según la PA, el encuentro no es posible mientras haya investigaciones abiertas en el Reino Unido, donde la Policía investiga al expríncipe Andrés y al antiguo ministro Peter Mandelson por supuestamente remitir información confidencial del Gobierno británico al magnate cuando ejercían un cargo público.

Además, la Policía anunció en los últimos días que profundizará sus pesquisas sobre posible tráfico sexual en territorio británico por parte de Epstein, fallecido en una prisión neoyorquina en 2019, y su cómplice británica Ghislaine Maxwell, que cumple condena en EE.UU.

Carlos III despojó a su hermano de todos sus títulos el pasado octubre al conocerse el alcance de su relación con el empresario, y tanto él como la reina han expresado su solidaridad con las víctimas.

Una de ellas, la difunta Virginia Giuffre, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario en 2022 con el hoy conocido como Andrés Mountbatten-Windsor para evitar una demanda civil en Estados Unidos por supuesto abuso sexual mediado por Epstein cuando ella era menor.

Según la BBC, el congresista demócrata Ro Khanna, que trabajó en la legislación que obligó al Departamento de Justicia estadounidense a publicar los 'archivos Epstein' el año pasado, pidió al monarca que se reuniera en privado con las víctimas del pederasta para escuchar sus testimonios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que los reyes británicos visitarán Estados Unidos a finales del próximo mes para conmemorar los 250 años de su independencia de Gran Bretaña. El palacio de Buckingham había anunciado previamente el viaje, pero sin dar fecha exacta.

Esta será la primera visita de Estado de Carlos III a EE.UU. desde que asumió el trono a la muerte de su madre, Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, aunque como príncipe de Gales estuvo 19 veces en ese país.