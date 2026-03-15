Elecciones municipales en Francia: ¿Quiénes son los candidatos en la pugna por París?

París cuenta con unos 2,1 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 1,4 millones están inscritos para votar en las elecciones municipales francesas que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo.

Ganar en París es un gran premio, pero conlleva importantes responsabilidades. El alcalde es el presidente del Consejo Municipal de París, compuesto por 163 concejales y con un presupuesto de 10 500 millones de euros, y controla áreas clave como la vivienda, el transporte, los residuos, la primera infancia, la cultura, el deporte y los espacios verdes en unos 105 km².

Por primera vez en París, al igual que en Marsella y Lyon, los votantes emitirán dos votos simultáneamente: uno para las juntas de distrito y otro para el Consejo de París, de 163 escaños, a nivel de toda la ciudad.

Entre los seis principales candidatos se encuentran figuras políticas de renombre como Rachida Dati (Partido Republicano, conservador), Sophia Chikirou (Francia Insumisa, de extrema izquierda) y Sarah Knafo (Reconquista, nacionalista). Los otros tres —Emmanuel Grégoire (Partido Socialista), Pierre-Yves Bournazel (de centro-derecha, Horizontes) y Thierry Mariani (de extrema derecha, Agrupación Nacional)— son menos conocidos a nivel nacional.

Los seis están haciendo campaña, en mayor o menor medida, en torno a temas de seguridad, vivienda, medio ambiente y limpieza de la capital.

Partido Socialista: Emmanuel Grégoire

Anne Hidalgo, alcaldesa desde 2013, no se presenta a un tercer mandato y, aunque había elegido a su sucesor, designando a Rémi Feraud como su candidato, el Partido Socialista (PS) ha respaldado en su lugar a su antiguo teniente de alcalde, Emmanuel Grégoire.

Él e Hidalgo no mantienen una buena relación, lo que podría jugar a su favor, ya que la actual alcaldesa deja tras de sí un legado controvertido.

Si bien su historial medioambiental —500 km de carriles bici y una reducción del 44 % en la contaminación atmosférica relacionada con el tráfico— le ha valido elogios en algunos sectores, las restricciones al uso del coche en el centro de la ciudad y la reducción de los límites de velocidad le han granjeado enemigos en la derecha y entre algunos parisinos.

La derecha también la acusa de haber sumido a la ciudad en una profunda deuda durante sus años en el cargo: de 4.180 millones de euros en 2014 a 9.700 millones a finales de 2026.

Grégoire también cuenta con el respaldo de Los Verdes (EELV) y del Partido Comunista Francés (PCF). Las encuestas lo sitúan actualmente en cabeza, por delante de su principal rival, Rachida Dati.

Su programa electoral, "Aimer Paris" (Amar París), incluye un aumento de la vivienda asequible, la ampliación de los planes para ciclistas y peatones, comidas escolares gratuitas para todos los alumnos menores de 18 años y más zonas verdes.

A diferencia de los candidatos de centro y de derecha, se opone al uso de armas letales por parte de los agentes de la policía municipal, aunque está a favor de aumentar en unos 1 000 efectivos la plantilla actual, que cuenta con 2 300 agentes.

Francia Insumisa: Sophia Chikirou

Chikirou se presenta por el partido de extrema izquierda “Francia Insumisa” (LFI), de Jean-Luc Mélenchon.

Durante las elecciones legislativas de 2024, LFI unió fuerzas con el PS en el marco del Nuevo Frente Popular para hacer frente a la extrema derecha. Sin embargo, para las elecciones municipales presentan a su propia candidata, con un programa mucho más radical bajo la bandera de Le Nouveau Paris Populaire (“El nuevo París popular”).

Chikirou afirma que quiere permitir que más personas de clase trabajadora vivan en la ciudad, mediante una expansión masiva de la vivienda social, la adquisición de 5.000 inmuebles para 2032, la prohibición de los alquileres turísticos profesionales a corto plazo y la reducción de los límites máximos de alquiler para obligar al mercado privado a ofrecer alquileres más asequibles.

El partido también pretende reforzar el apoyo a los derechos de los migrantes y quiere recortar la financiación de la policía para aumentar el gasto social.

Al igual que Grégoire, Chikirou se opone a que se arme a la policía municipal y es la única de los seis candidatos que ha planteado la cuestión de la violencia policial en su campaña.

Republicanos: Rachida Dati

Rachida Dati es una veterana política francesa que ocupó el cargo de ministra de Justicia bajo el mandato de Nicolas Sarkozy. Recientemente ha dimitido de su cargo de ministra de Cultura en el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu para centrarse en su campaña para la alcaldía.

Famosa por su estilo directo, esta es su segunda candidatura a la alcaldía.

Según se informa, su campaña, impulsada por las redes sociales, se ha inspirado en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Un vídeo en el que se ve a Dati acompañando a los basureros de París en su ronda matutina ha acumulado cerca de 3 millones de visualizaciones en TikTok.

Su programa se centra en la seguridad, en particular en la contratación y el armamento de 5 000 agentes de policía municipal —el doble de la cifra actual— y en duplicar el número de cámaras de videovigilancia de la ciudad hasta alcanzar las 8 000.

Afirma que también modificaría los criterios de acceso a la vivienda social para dar prioridad a los trabajadores locales, reduciría la deuda y privatizaría por completo el servicio de recogida de basuras.

Dati se enfrenta a cargos de corrupción y tráfico de influencias y, si es declarada culpable en el juicio, previsto para septiembre, podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Horizotes: Pierre-Yves Bournazel

Aunque Dati formó parte del Gobierno de Lecornu, el grupo “Renaissance” del presidente Macron ha decidido apoyar al centrista Pierre-Yves Bournazel.

Bournazel, del grupo de centro-derecha “Horizontes”, fue portavoz de Dati cuando ella era ministra de Justicia. Los dos no se llevaban bien: en su libro recientemente publicado, La Bataille pour Paris (“La batalla por París”), la describió como “una persona en estado de embriaguez narcisista”.

Se presenta bajo el lema Paris Apaisé (“París en paz”), con el objetivo de mejorar la calidad de vida sin aumentar los impuestos, en un intento por salvar la brecha entre la derecha y la izquierda sin recurrir a “extremos”.

Tiene previsto reducir a la mitad la deuda de la capital, aumentar la plantilla policial, privatizar la limpieza viaria, fomentar el mercado del alquiler mediante desgravaciones fiscales y limitar los alquileres de Airbnb a 30 días al año, en lugar de los 90 días actuales.

Ofrecería comedores escolares totalmente gratuitos para las familias con bajos ingresos y aparcamientos subterráneos gratuitos para los residentes.

Bournazel fue recientemente objeto de una campaña de desinformación en Internet, atribuida a Rusia, en la que se afirmaba que, de ser elegido, cedería el centro de arte Pompidou a los migrantes.

Reconquista: Sarah Knafo

Sarah Knafo es la compañera sentimental y política del ex candidato presidencial de extrema derecha Eric Zemmour, y vicepresidenta de su partido nacionalista Reconquista.

Su lema es “Paris, Ville Heureuse” (París, ciudad feliz). Con un programa ultraliberal y antiinmigración centrado en la seguridad, aboga por una política de «los franceses primero» en materia de empleo y vivienda, y por reforzar el laicismo.

Tiene previsto ahorrar 10 000 millones de euros mediante la supresión de 3500 puestos de trabajo, la privatización de la recogida de basuras y las carreteras, y la venta del 10 % de las viviendas sociales de la ciudad.

Eliminaría por completo el plan de control de alquileres de Hidalgo, restablecería el límite de velocidad de 80 km/h en la circunvalación de París y volvería a abrir las vías rápidas ribereñas al tráfico rodado.

Agrupación Nacional: Thierry Mariani

Thierry Mariani, el candidato de la Agrupación Nacional (RN), hace campaña bajo el lema “Retrouvons Paris” (Recuperemos París). Promete más orden público, austeridad fiscal, medidas contra la inmigración, el fin de lo que él denomina políticas “woke” y la protección de la “identidad parisina”.

Al igual que Knafo, ampliaría la policía municipal, eliminaría el control de alquileres y vendería el parque de viviendas sociales existente a los inquilinos.

El RN se centra en conseguir escaños en el Consejo de París, cuyos concejales ayudarán a elegir a los senadores en septiembre, más que en ganar la alcaldía.