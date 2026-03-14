Francia: la asombrosa fuga de un preso gracias a falsos policías

Ilyas Kherbouch, nacido en marzo de 2005, conocido por la justicia por múltiples delitos de robo agravado, estaba encarcelado para cumplir cuatro condenas y se encontraba en prisión preventiva como sospechoso en otros dos casos.

El sábado a las 16:00 horas, “tres personas” se presentaron en la prisión de Villepinte (suburbios de París) con “documentos policiales falsos” y “documentos judiciales falsos con el fin de extraer” a Ilyas Kherbouch “para una supuesta detención preventiva”, según los primeros elementos de la investigación conocidos por la fiscalía de París.

“Tras el cacheo habitual” y el examen de los documentos, “los agentes penitenciarios entregaron al detenido” a los falsos policías, “que abandonaron inmediatamente el lugar””, según una fuente cercana al caso.

Al cabo de 48 horas, el tiempo máximo de detención preventiva, la prisión se preocupó al no ver regresar a Kherbouch, dejando en evidencia su fuga, según cuenta también una fuente penitenciaria.

La consecuencia inmediata fue que se dieron instrucciones a todos los directores de centros penitenciarios para que sensibilizaran a sus secretarías sobre este modus operandi inédito y procedieran a verificaciones sistemáticas ante la justicia antes de autorizar cualquier salida.

“Seguimos con un sistema que, en 2026, es completamente arcaico”, denunció Yoan Karar, del sindicato penitenciario FO-Justice.

“Trabajamos mucho con documentos en papel, mientras que con la inteligencia artificial se crean documentos que parecen más reales que los reales, con sellos jurisdiccionales y sobre los que no tenemos ningún control”.

Se han abierto una investigación penal y varias investigaciones administrativas.

El recluso fue acusado a finales de 2025 por el caso del robo en 2023 en el domicilio de Gianluigi Donnarumma, ex arquero del PSG.