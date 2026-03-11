Japón y Alemania liberarán reservas de petróleo para atacar aumento de precio

Japón y Alemania anunciaron este miércoles que liberarán parte de sus reservas de petróleo para atajar el aumento del precio de la gasolina y de otros combustibles por la guerra en Oriente Medio.

Los precios del petróleo subían de nuevo este miércoles, debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito crucial por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuados que se consumen en todo el mundo.

Varios barcos han sido atacados en esa zona, cuatro de ellos en las últimas horas.

Este miércoles, el barril de West Texas Intermediate (WTI) rondaba los 88 dólares, con una subida de casi el 6%, y el Brent del mar del Norte cotizaba en algo más de 92 dólares (+5%).

"Sin esperar a que haya una decisión oficial de la AIE [Agencia Internacional de la Energía] sobre una liberación coordinada de las reservas internacionales, Japón decidió tomar la iniciativa de aliviar la oferta y la demanda en el mercado internacional de la energía liberando sus reservas estratégicas a partir del 16" de marzo, dijo a la prensa la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

Por su parte, la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, indicó que la AIE "pidió ayer [martes] a sus Estados miembros que liberaran reservas de petróleo por un máximo de 400 millones de barriles, es decir, un poco más de 54 millones de toneladas".

En consecuencia, la ministra indicó que Alemania liberará 2,4 millones de toneladas pero no precisó de qué tipo de producto.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, apuntó que ambas decisiones "se enmarcan, sin ninguna duda, en una reflexión extremadamente coordinada".

Alemania y Japón son miembros del G7. Los jefes de Estado y de gobierno de este foro abordarán precisamente la cuestión de las reservas energéticas en una videoconferencia prevista este miércoles.

La inyección de crudo solicitada por la AIE superará previsiblemente los 182 millones de barriles que los países miembros de esa organización sacaron al mercado en 2022, en dos tandas, tras la invasión rusa de Ucrania.

La organización formuló esa propuesta el martes durante una reunión de emergencia entre los responsables de energía de los 32 países miembros de la AIE.

Según el diario Wall Street Journal, se espera que este miércoles se comunique oficialmente una decisión al respecto.