Buque español Sebastián de Elcano llega al puerto de Santo Domingo

El buque escuela de la Armada de España 'Juan Sebastián de Elcano' llegó este martes a Santo Domingo como parte de un viaje alrededor del mundo para contribuir a la acción diplomática del país europeo y a la preparación y formación de los futuros oficiales de la Armada española.

El buque, que el 5 de marzo de 2027 cumplirá 100 años de su primer viaje, atracó en el muelle de Punta Torrecilla, en Santo Domingo, donde permanecerá hasta el 15 de marzo.

El Juan Sebastián de Elcano inició el 10 de enero pasado su 98 Crucero de Instrucción, partiendo del puerto de Cádiz, su base, con 73 guardiamarinas de las promociones 428 de Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina a bordo, de acuerdo con un comunicado de la embajada española en Santo Domingo.

Tras cruzar el Atlántico a vela y recalar en Puerto España (Trinidad y Tobago) y San Juan (Puerto Rico), el buque continuará por Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Curazao.

Posteriormente, marchará hacia cuatro puertos en Estados Unidos, incluyendo el 4 de julio en Nueva York, donde festejarán los 250 años de la Independencia de EE.UU..

El buque desarrolla durante el viaje dos misiones principales: La formación integral de los guardiamarinas (marinera, militar, social y humana) como parte del tercer curso de sus cinco años de instrucción en la Escuela Naval Militar, y apoyar la acción exterior del Estado en aquellos puertos que visita.

Considerado uno de los buques escuela más emblemáticos del mundo, el velero representa una tradición formativa que combina disciplina naval, diplomacia y proyección cultural en cada uno de sus puertos de escala.