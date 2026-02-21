Macron ordena investigar a grupos violentos tras la golpiza letal a un activista de ultraderecha

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió calma el sábado antes de las marchas organizadas por grupos de ultraderecha después de la muerte de un estudiante a causa de una paliza en Lyon, en un incidente que reveló un clima de profunda tensión política antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

En declaraciones en una feria agrícola en París, Macron dijo que lanzará una revisión de grupos activistas violentos, y pidió que "todos mantengan la calma" antes de los homenajes del sábado organizados en memoria de Quentin Deranque, de 23 años, que murió la semana pasada en un hospital debido a lesiones cerebrales. Los actos se celebrarán bajo una intensa vigilancia policial.

"Este es un momento de recuerdo y respeto por este joven compatriota que fue asesinado, por su familia y sus seres queridos. Eso debe ser lo primero. Y luego es un momento de determinación y responsabilidad", señaló el mandatario.

Las autoridades presentaron acusaciones preliminares contra siete personas. La fiscalía de Lyon solicitó, para cada una de ellas, cargos por homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva. Seis de los acusados fueron imputados por los tres cargos. Sobre el séptimo recaen acusaciones por complicidad en homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva.

Deranque fue atacado durante una pelea entre simpatizantes de extrema izquierda y de ultraderecha en un aparte de una asamblea estudiantil en la que una legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, era la principal oradora.

Macron indicó que se reunirá con sus ministros la próxima semana para llevar a cabo una revisión integral de todos los grupos activistas violentos que tengan vínculos con partidos políticos. Además, insinuó que algunos grupos podrían ser disueltos.

"En la República, ninguna violencia es legítima", manifestó. "No hay lugar para milicias, vengan de donde vengan. Debemos ser absolutamente intransigentes".

Un manifestante sostiene un retrato durante una concentración en homenaje a Quentin Deranque en Lille, norte de Francia, el 18 de febrero de 2026Sameer AL-DOUMY/AFP

El principal homenaje a Deranque estaba convocado más tarde el sábado en Lyon, donde los enfrentamientos entre activistas de ultraderecha y grupos de extrema izquierda se han vuelto habituales. Sus peleas suelen adoptar la forma de batallas callejeras organizadas en las que, en ocasiones, participan grupos de varias decenas de personas.

Los grupos militantes de extrema izquierda de Lyon son más recientes y se crearon como reacción a los numerosos grupos de ultraderecha que llevan décadas presentes en la zona. Los servicios de inteligencia consideran la ciudad como la cuna del activismo de extrema derecha en Francia.

Los padres de Deranque también han pedido calma y no participarán en el homenaje, que no ha sido prohibido por las autoridades.

La muerte de Deranque desató una tormenta de acusaciones, en su mayoría contra Francia Insumisa y su líder, Jean-Luc Mélenchon. Entre los sospechosos está el asistente parlamentario de un legislador de la formación que fundó el grupo antifascista La Joven Guardia.

Los adversarios de Francia Insumisa acusan a la formación de avivar la violencia y las tensiones con su combativa política de extrema izquierda. Mélenchon ha condenado la violencia e insistió en que su partido no tuvo responsabilidad alguna en la tragedia.

Mélenchon se postuló a la presidencia en 2012, 2017 y 2022, pero no logró avanzar al balotaje. Se espera que presente su candidatura el próximo año, cuando termine el segundo y último mandato de Macron.

Francia celebrará elecciones municipales en marzo y las fuerzas políticas de derechas han estado utilizando el incidente para demonizar a Francia Insumisa. El líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha pedido un frente común contra el partido de Mélenchon.

Figuras destacadas de la izquierda, como el expresidente François Hollande, también se mostraron críticas. Hollande señaló que la izquierda tradicional, incluido su Partido Socialista, no debe volver a aliarse con Mélenchon para las próximas elecciones, como se hizo en el pasado.