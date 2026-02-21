La familia real británica enfrenta su peor crisis en generaciones

El hermano del rey Carlos III fue arrestado. La policía registraba dos propiedades reales, y los comentaristas de noticias discutían sin parar los detalles de un escándalo sexual con tentáculos que se extendían hasta las puertas del Palacio de Buckingham.

¿Cómo pasó la tarde del jueves la familia real británica? El rey se sentó en primera fila el primer día de la Semana de la Moda de Londres. La reina Camila asistió a un concierto a la hora del almuerzo y la princesa Ana visitó una prisión.

La decisión de continuar con sus deberes reales fue más que un simple ejemplo del estoicismo británico ante la mayor crisis de la monarquía en casi un siglo. Fue el primer acto de la lucha de la Casa de Windsor por su supervivencia, mientras el arresto del ex príncipe Andrés amenaza con socavar el respaldo público a la monarquía.

Después de comprometerse a apoyar la investigación policial sobre la amistad de su hermano con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, el rey enfatizó sus intenciones.

“Mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, dijo en una declaración firmada “Charles R.”, usando la abreviatura de Rex, la palabra latina para rey.

La mayor crisis desde la abdicación de 1936

El simple hecho de que Carlos hiciera esa declaración demostró la magnitud del problema creado por el arresto del hermano del rey, de 66 años, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, quien fue detenido durante 11 horas y luego liberado bajo investigación, lo que significa que no fue acusado ni exonerado.

El acontecimiento fue tan sin precedentes que los comentaristas tuvieron que remontarse a la década de 1640, al arresto y ejecución del rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa, para encontrar un paralelo.

El arresto de Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público se perfila como la mayor crisis de la monarquía desde que Eduardo VIII abdicó en 1936 para casarse con una divorciada estadounidense, Wallis Simpson.

Ese escándalo debilitó el apoyo público a la monarquía, que no se recuperó por completo hasta 15 años después. El cambio de rumbo solo se produjo después de que el sucesor de Eduardo, el rey Jorge VI, se negara a huir de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, demostrando así su solidaridad con una nación devastada por las bombas nazis.

Incluso antes de ascender al trono, la reina Isabel II siguió el ejemplo de su padre y prometió públicamente su vida al servicio de Gran Bretaña.

Pero aunque el impacto de la abdicación de Eduardo persistió durante años, la crisis alcanzó su punto álgido en pocos días. Y la solución en ese caso fue relativamente sencilla: Eduardo se hizo a un lado y su hermano mayor ocupó su lugar.

En cambio, el drama que rodea a Mountbatten-Windsor continúa y no parece tener fin.

No hay una 'ruta clara hacia adelante'

La crisis actual se deriva de las revelaciones sobre la relación entre el ex príncipe y Epstein que se descubrieron cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos el mes pasado de su investigación sobre Epstein.

La policía ha citado previamente informes de que Mountbatten-Windsor envió información comercial a Epstein, un rico inversor, en 2010, cuando el ex príncipe era enviado especial de Gran Bretaña para el comercio internacional.

Al menos ocho fuerzas policiales del Reino Unido han dicho que están investigando las cuestiones planteadas por los documentos.

En comparación con escándalos reales anteriores, "esta vez no parece haber una ruta clara a seguir", dijo Ed Owens, autor de "Después de Isabel: ¿puede la monarquía salvarse a sí misma?" "No hay un plan a seguir" en términos de cómo la monarquía y las organizaciones asociadas lidian con las acusaciones.

La última vez que la monarquía tuvo que gestionar este tipo de cuestiones fue tras la muerte de la princesa Diana, exesposa de Carlos. Isabel y Carlos fueron criticados por no responder a las manifestaciones de dolor público, cuando decenas de miles de personas acudieron a los Jardines de Kensington para depositar flores frente a la casa de la difunta princesa. Algunos incluso exigieron que Carlos renunciara a su cargo como heredero al trono en favor de su hijo Guillermo.

Posteriormente, la reina encargó grupos de discusión para comprender mejor el estado de ánimo del público y determinar por qué la gente sentía tanta afinidad por una persona a la que nunca habían conocido. La crisis obligó a la realeza a reconocer que el toque personal de Diana había conectado con la gente de maneras que aún no se le habían ocurrido a la Casa de Windsor.

Desde entonces, esas lecciones han inspirado a otros miembros de la realeza, incluidos los hijos de Diana, los príncipes William y Harry, a ser más informales y accesibles.

Pero este momento es diferente, en parte porque tiene lugar en un entorno mediático que cambia rápidamente en un momento en que la gente exige transparencia a sus líderes.

La familia podría enfrentarse a preguntas incómodas

Seguir adelante también implica enfrentarse a preguntas incómodas sobre lo que la institución —y los propios familiares— pudieron saber de las actividades de Mountbatten-Windsor. El palacio ha intentado trazar una clara línea divisoria entre el expríncipe y el resto de la monarquía al despojarlo de sus títulos, incluido el derecho a ser llamado príncipe.

En otro golpe para el ex príncipe , el gobierno británico está considerando eliminarlo formalmente de la línea de sucesión a la corona. A pesar de perder su estatus y sus honores, Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono. Esto solo puede cambiarse mediante legislación.

Carlos es el primer monarca «que debe cumplir con nuestras expectativas de figuras públicas, que son rendir cuentas y dar explicaciones», afirmó Craig Prescott, experto en realeza de Royal Holloway, Universidad de Londres. «Y siempre hay que esforzarse para ganarse el apoyo del público. Y eso es un reto particular cuando uno se enfrenta a una controversia como la de Andrew Mountbatten-Windsor».

Los críticos argumentan que la monarquía tardó en responder a la presión, dado que los vínculos de Mountbatten-Windsor con Epstein se han discutido durante más de una década.

El mejor resultado para la monarquía es que la investigación policial se centre únicamente en la información de los archivos de Epstein y su relación con Mountbatten-Windsor, declaró Peter Hunt, excorresponsal real de la BBC. El peor resultado sería que la policía ampliara sus investigaciones a lo que la institución en su conjunto podría haber sabido y cuándo.

"¿Se plantearon preguntas sobre su comportamiento como enviado comercial durante esos 10 años? ¿Se respondieron? ¿Qué se hizo al respecto?", preguntó Hunt a la BBC.

Y quizás haya más que aprender.

“¿Habrá archivos?”, preguntó.