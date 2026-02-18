León XIV celebra el primer Miércoles de Ceniza de su pontificado

El papa León XIV celebra hoy el primer Miércoles de Ceniza de su pontificado, un rito que marca el inicio de la cuaresma y que, como es tradición, empezó con una procesión que él mismo siguió a pie en la colina romana del Aventino.

El pontífice llegó a las 16.30 hora local (15.30 GMT) a la iglesia romana de San Anselmo, donde en primer lugar se dedicaron unos instantes a la oración.

Después, ataviado con una capa pluvial morada, color que indica la preparación espiritual de cara a la Semana Santa, participó en la procesión en dirección a la cercana basílica de Santa Sabina.

En la procesión participaron algunos cardenales, arzobispos, obispos y los monjes benedictinos de San Anselmo y los dominicos de Santa Sabina, así como algunos fieles.

A partir de las 17.00 hora local (16.00 GMT) el pontífice presidirá una misa en dicha basílica en la que impondrá las cenizas sobre la cabeza de los presentes y pronunciará su homilía.

León XIV celebra así su primer Miércoles de Ceniza como papa, ya que fue elegido en mayo del pasado año tras la muerte de Francisco.

Además, ha retomado la procesión tradicional pues su predecesor no la llevó a cabo desde el 2020, pues los años sucesivos no pudo cumplir con esta cita por la pandemia o por sus problemas de movilidad y de salud.

Este rito determina el inicio de la Cuaresma, el periodo de cuarenta días de preparación espiritual hacia la Semana Santa y la Pascua, el próximo 5 de abril.