Acusan a un hombre en Suecia de haber vendido a su mujer a más de 100 hombres

Un hombre residente en el norte de Suecia es sospechoso de haber facilitado la venta de servicios sexuales realizados por su mujer a más de 100 hombres, informó este lunes a AFP la fiscalía.

El sexagenario, detenido a finales de octubre tras una denuncia de su esposa a la policía, se encuentra en prisión provisional desde entonces, precisó la fiscal encargada del caso, Ida Annerstedt.

"Es sospechoso de haber facilitado, o de haberse lucrado financieramente con la venta de servicios sexuales de la demandante", afirmó.

La ley sueca sobre prostitución solo prohíbe la compra de servicios sexuales, no la venta.

El hombre fue puesto en prisión provisional por "proxenetismo", indicó Annerstedt, sin dar más información sobre los otros delitos de los que se le acusa.

Tampoco quiso aclarar si la demandante, de unos cincuenta años, había sido obligada a prostituirse.

Los hechos se produjeron desde enero de 2022 hasta el arresto del acusado.

La fiscal presentará los cargos el 13 de marzo.

Unos 120 individuos han sido identificados en este caso como compradores de los servicios sexuales de la demandante, pero no todos serán objeto de una investigación, señaló.

El hombre, que niega los hechos imputados, ya ha sido condenado por varias infracciones, entre ellas agresiones, informó la cadena pública SVT.