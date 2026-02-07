El COI pide "fair play" después de los abucheos a Vance en San Siro

El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió que se respete el "fair play" y la deportividad este sábado, un día después de los abucheos contra el vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

"Los próximos Juegos tendrán lugar en Los Ángeles (en 2028, de verano) y estamos muy contentos con que la administración estadounidense muestre aquí tanto compromiso hacia los Juegos. Evidentemente, para el futuro, es algo excelente para el movimiento olímpico", declaró el portavoz del COI, Mark Adams, durante su encuentro diario con la prensa en Milán.

"Yo estaba en el estadio (el viernes) y, como organización deportiva, ver al equipo estadounidense ovacionado por el público como lo fue, con fair play, fue fantástico", añadió.

"De manera personal, diría que durante los eventos deportivos queremos ver fair play. Tener buenas relaciones con la administración (estadounidense) solo puede ser una buena noticia para nosotros", subrayó.

JD Vance fue abucheado cuando en el videomarcador del estadio de San Siro se mostró su imagen, junto a su esposa Usha, agitando banderas de Estados Unidos mientras desfilaban sus deportistas, constató una periodista de la AFP.

La música de la megafonía ocultó en gran medida la intensidad de esos abucheos, mientras los deportistas sí eran calurosamente recibidos por los espectadores de un estadio que tiene capacidad para 75,000 personas.

La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, tuvo una reunión con Vance antes de la ceremonia.

Según el portavoz del COI, en ese encuentro hubo "muy buena sintonía" entre los dos dirigentes, sin dar detalles sobre el contenido de las conversaciones.

JD Vance también tuvo una reunión el viernes en Milán con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y allí ambos celebraron sus "valores comunes".

Coincidiendo con la presencia de Vance en Milán, centenares de personas se manifestaron en la capital económica de Italia en contra de esa visita y de la presencia en estos Juegos Olímpicos de agentes de la policía antiinmigración estadounidense (ICE).

Durante la ceremonia de apertura también se escucharon abucheos al paso de la delegación israelí.

"Sean cuales sean los motivos, no creo que queramos escuchar abucheos", dijo Mark Adams.

"Los deportistas no deberían verse penalizados por lo que haga su país", señaló.