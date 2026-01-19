Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Europa

accidente ferroviario españa

Gobierno dominicano expresa sus condolencias a España por el accidente ferroviario

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones.

Este hecho cobró la vida de 39 personas y dejó un centenar de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en España.

Este hecho cobró la vida de 39 personas y dejó un centenar de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en España.Cortesía de Agencia AFP.

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFESanto Domingo, RD

El Gobierno dominicano expresó este lunes "sus más sentidas condolencias al Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba", al sur del país, en el que fallecieron al menos 40 personas y resultaron heridas más 150 personas.

"El Gobierno dominicano expresa sus más sentidas condolencias al Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, y manifiesta su solidaridad con el pueblo español y los familiares de las víctimas", indicó la Cancillería dominicana en la red social X.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

Del total de heridos, 41 se encuentran hospitalizados actualmente, de ellos, 12 en unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces (sur).

Tags relacionados