Dinamarca reitera que reforzará defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en ese territorio

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró este martes que Copenhague va a reforzar la defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en esta isla ártica, en medio de las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad de hacerse con este territorio autónomo de Dinamarca por cuestiones de seguridad nacional.

"Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto", dijo Poulsen en referencia a las críticas de Washington sobre la falta de inversiones danesas en la defensa de esta isla ártica.

El Gobierno danés anunció ya hace un año que destinaría 15,000 millones de coronas (unos 2,000 millones de euros) para comprar tres nuevos buques, más drones y mejorar la capacidad de sus satélites en la zona.

En octubre pasado el Ejecutivo danés comprometió una nueva inversión de 27,400 millones (unos 3,700 millones de euros) para la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, incluido una nueva sede para el comando Ártico en Nuuk (capital groenlandesa) y un nuevo cable submarino entre la isla y Dinamarca, además de más barcos de patrulla.

"Quiero dejar claro que Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca. No percibo que nadie a nivel internacional cuestione esto", dijo hoy Poulsen, que resaltó que tanto Dinamarca como Estados Unidos son miembros de la OTAN.

Poulsen recordó que Dinamarca y Estados Unidos tienen desde 1951 un acuerdo de defensa sobre Groenlandia y que ése es el marco de la cooperación entre ambos países.

Tanto Poulsen como el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, participarán este martes en una reunión de urgencia del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés sobre "la relación del reino con Estados Unidos".

Declaraciones de apoyo de líderes europeos

Dinamarca ha recibido desde el domingo manifestaciones de apoyo de instituciones y líderes europeos, al que hoy se ha sumado una declaración conjunta con los líderes de los gobiernos de otros seis países (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) en la que se defiende la soberanía de Groenlandia.

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", afirman los líderes europeos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza "en la democracia y en el orden internacional basado en normas", y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, llamó la víspera a evitar el "pánico" y se abrió a estrechar la relación con Washington.

Trump ha afirmado en varias ocasiones el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Groenlandia tiene una población de unos 57,000 habitantes en 2.1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.