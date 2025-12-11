Rusia afirma que derribó más de 300 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el jueves que derribó más de 300 drones ucranianos, en uno de los ataques más intensos de Kiev desde que empezó la ofensiva rusa en la exrepública soviética en febrero de 2022.

De los drones "interceptados y derribados" por la defensa aérea rusa, unos 40 se dirigían a Moscú, indicó el ministerio y el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.

Las actividades de los cuatro aeropuertos de Moscú se vieron temporalmente suspendidas, según la autoridad rusa de aviación civil, Rosaviatsia. Cientos de vuelos fueron anulados, aplazados o redirigidos hacia otros aeródromos, indicaron las autoridades.

En Ucrania, el ejército del aire informó que se lanzaron 234 drones rusos contrael país, en particular contra las regiones de Poltava (centro-este) y Odesa (sur). Los ataques provocaron incendios en instalaciones energéticas.

El jefe ejecutivo de Naftogaz, operador estatal de gas en Ucrania, dijo la semana pasada a AFP que el país podría enfrentar su invierno más difícil desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022.

Según él, los ataques rusos de este año han sido más intensos y comenzaron más temprano en la temporada de frío, por lo que su impacto es mayor.