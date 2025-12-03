Rusia y Ucrania dispuestas a seguir negociando para poner fin al conflicto

Moscú y Kiev se mostraron este miércoles dispuestos a proseguir las conversaciones sobre el conflicto de Ucrania, al día siguiente de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el emisario norteamericano Steve Witkoff, que no desembocó en ningún avance concreto.

Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan de paz tras casi cuatro años de combates desencadenados por la ofensiva del Kremlin contra Ucrania en 2022.

Sin embargo, es muy difícil alcanzar un compromiso mientras el ejército ruso sigue avanzando en el frente.

Por parte de Ucrania, el negociador de Kiev, Rustem Umerov, se reunirá el miércoles con los europeos en Bruselas.

Luego, junto con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Gnatov, comenzará "los preparativos de una reunión con los emisarios del presidente Trump en Estados Unidos", anunció el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Umerov, acompañado por una delegación ucraniana, ya había mantenido conversaciones sobre el plan estadounidense el domingo en Florida.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el miércoles que Moscú está dispuesto a reunirse "tantas veces como sea necesario" con responsables estadounidenses para encontrar una salida al conflicto.

La intensa actividad diplomática no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre la cuestión clave de los territorios. Rusia reclama que Kiev le ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el epicentro de los combates.

El martes, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, acompañado por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, se reunió durante cerca de cinco horas en el Kremlin con Putin para tratar el plan presentado por Washington hace dos semanas y posteriormente revisado tras consultas con los ucranianos.

Rusia controla aproximadamente el 19 % de Ucrania. Sin embargo, sobre esta cuestión, "todavía no se ha adoptado ninguna solución de compromiso", aunque "algunas propuestas estadounidenses pueden ser discutidas", declaró posteriormente el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Amenazas de Putin

Pocas horas antes de reunirse con los estadounidenses, Putin amenazó a los europeos, acusándolos de tratar de "impedir" los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto.

"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró a los periodistas en el marco de un foro económico.

Estas declaraciones contrastan con las del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien poco antes se había mostrado convencido de que los esfuerzos estadounidenses en Ucrania "terminarán por restablecer la paz en Europa".

Donald Trump volvió a reiterar el martes que la resolución del conflicto en Ucrania es un asunto complejo. "No es una situación fácil, créanme. Es un desastre", dijo.

Los europeos temen que la administración Trump, sospechosa de mostrarse complaciente con Putin, pueda sacrificar la soberanía de Ucrania, considerada como un bastión frente a Rusia.

En el frente, las fuerzas rusas, más numerosas, continúan avanzando de forma constante, aunque lenta, en algunos sectores.

En noviembre lograron su mayor avance en un año, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que colabora con el Critical Threats Project (CTP, dependiente del American Enterprise Institute), dos centros de reflexión estadounidenses especializados en conflictos.

El miércoles, las tropas rusas reivindicaron la toma del pueblo de Chervone, situado en la región de Zaporiyia (sur), a pocos kilómetros de Guliaipole, una ciudad de valor histórico y simbólico para Kiev.

En las últimas semanas, Rusia ha avanzado en esta zona, mientras sigue progresando en otras regiones.

El lunes, reivindicó también la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un cruce clave para Kiev, así como la de Vovchansk , en el noreste. Pero Ucrania afirmó el martes que los combates en Pokrovsk continúan.