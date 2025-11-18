Princesa Catalina de Gales alaba la labor de los cuidadores en primer discurso en dos años

La princesa Catalina de Gales pidió reconocer la labor "silenciosa" e "invisible" de las personas que se dedican a los cuidados, durante su primer discurso público en dos años, en un acto celebrado este martes en Londres.

La esposa del príncipe Guillermo fue la encargada de pronunciar las palabras de bienvenida en la Cumbre sobre el Futuro de la Fuerza Laboral (Future Workforce Summit), en el distrito financiero de la City de Londres, donde hizo un llamado a 80 líderes empresariales para que contribuyan a garantizar vidas familiares sanas y a reconocer las responsabilidades de cuidado de sus empleados.

"Cada uno de ustedes interactúa con su propio entorno: un hogar, una familia, un negocio, un equipo de trabajo, una comunidad. Estos son los ecosistemas que ustedes mismos ayudan a tejer. Imaginen un mundo donde estos entornos se construyera valorando el tiempo y la ternura tanto como la productividad y el éxito", dijo la princesa de Gales.

"Como líderes empresariales, se enfrentarán diariamente al reto de encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y el impacto positivo. Pero ambos aspectos no son, ni deberían ser, incompatibles", continuó.

Catalina ha centrado sus esfuerzos filantrópicos en crear conciencia sobre la importancia de los primeros años de infancia y la construcción de relaciones familiares saludables, a través del Centro para la Infancia Temprana (Centre for Early Childhood) que preside.

"Todo niño merece respeto y seguridad y toda persona que se preocupa por él merece reconocimiento y aprecio. Cada acto de cuidado crea comunidad porque, en esencia, todos formamos parte del mismo tejido. Creo en devolver la dignidad al trabajo silencioso, a menudo invisible, de cuidar, de amar bien, mientras buscamos construir una sociedad más feliz y saludable", apuntó.

La princesa de Gales comentó que su trabajo en la fundación se basa en el amor, "el primer y más esencial vínculo", y que el hogar debe ser "el espacio donde el amor, la seguridad y el ritmo permitan que un niño prospere".

El de este martes fue el primer discurso de Catalina desde noviembre de 2023 y el primero desde el diagnóstico de cáncer revelado en marzo de 2024, que ya se encuentra "en remisión".

Tras dar a conocer su enfermedad, la esposa del príncipe Guillermo limitó sus apariciones públicas para someterse a un tratamiento de quimioterapia, si bien en los últimos meses ha recuperado sus compromisos oficiales de manera gradual.