Europa busca un compromiso climático de última hora antes de la COP30

Los países de la Unión Europea buscan este martes evitar una "catástrofe diplomática" y llegar a un acuerdo de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 y 2040, pocos días antes de la conferencia de la ONU sobre el clima en Brasil.

"Es un día crucial", dijo antes de la reunión la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, asegurando que sería un "desastre" si los europeos no consiguen cerrar un acuerdo al menos sobre 2035 antes de la COP30.

Los ministros de Medio Ambiente de los 27 países del bloque tienen la misión de llegar a un acuerdo unánime sobre la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2035, una cifra que la ONU les ha solicitado desde hace meses para la COP de Brasil.

El yate Iana III, donde el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se alojará durante la COP30.Tarso Sarraf / AFP

Además tienen que tomar otra decisión, esta vez por mayoría cualificada, sobre sus objetivos en 2040.

La Comisión Europea ha propuesto reducir en un 90% las emisiones en 2040 en comparación con 1990, lo que implicaría transformaciones importantes para la industria y la vida cotidiana de los europeos.

Pero de momento no hay acuerdo sobre esa cifra. "Las discusiones son muy difíciles", dijo una fuente diplomática .

Dinamarca, que ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, está intentando convencer a Italia, uno de los países más reticentes.

"La decisión debe tomarse hoy" martes, insistió por su parte el ministro alemán Carsten Schneider. "Deseo que nuestros jefes de Estado y de Gobierno lleguen a Brasil con un mandato muy fuerte, un papel de liderazgo claro para Europa", afirmó.

España, los países escandinavos y Alemania apoyan el objetivo de la Comisión. Pero no Hungría, Polonia, la República Checa ni Italia, que lo ven como una amenaza para su industria.

Los países europeos son los que hacen mayores esfuerzos para reducir las emisiones, un liderazgo "reconocido" por el resto del mundo, según el comisario europeo en la materia, Wopke Hoekstra.