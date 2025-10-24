Analizan trazas de ADN para esclarecer espectacular robo en museo de Louvre

Más "de 150 muestras de trazas de ADN, papilares y otras fueron realizadas" en los lugares del rocambolesco robo de joyas en el museo del Louvre, afirmó la procuradora de París, Laure Beccuau, quien se mostró "optimista".

Los análisis "imponen plazos, aunque son prioritarios para los laboratorios", dijo Beccuau en el diario francés Ouest-France. Los resultados "en los próximos días abrirán tal vez "pistas, especialmente si los autores están fichados", agregó.

La procuradora explica que la videovigilancia "facilitó seguir" el recorrido de los maleantes "en París y en departamentos limítrofes".

Mencionó también "imágenes disponibles gracias a las cámaras públicas o privadas (carreteras, bancos, empresas...)" que serán estudiadas.

Destacó la voluntad de "detener lo más pronto posible a los autores para encontrar las joyas antes de que les saquen las piedras y los metales sean fundidos".

"La resonancia mediática" de "este robo en banda organizada" da "una pequeña esperanza de que los autores no osarán moverse mucho con las joyas", estimadas en 88 millones da euros. "Quiero ser optimista", concluyó la procuradora de París.

Reportajes dan la vuelta al mundo desde el domingo y el robo del Louvre, en el centro de la capital francesa. Las autoridades están en busca de los cuatro maleantes que robaron ocho joyas de la corona de Francia, tras un robo espectacular que cuestiona la seguridad del más famoso museo del mundo