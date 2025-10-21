Trump presionó a Ucrania para que renuncie a la soberanía del Donbás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que cediera a Rusia la región oriental del Donbás, declaró el martes a AFP un alto funcionario ucraniano.

La fuente precisó que las conversaciones con Trump fueron "tensas y difíciles", y que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra parecían estar prolongándose y moviéndose en círculos.

El presidente Zelenski se reunió con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca la semana pasada, con la esperanza de aprovechar la creciente frustración del mandatario estadounidense ante la reticencia de su homólogo ruso a aceptar un alto el fuego.

Pero se marchó con las manos vacías después de que Trump, quien había hablado con Putin la víspera, rechazara su solicitud de misiles Tomahawk de largo alcance y lo instara a llegar a un acuerdo.

Cuando se le preguntó si Trump había exhortado a Zelenski a retirarse de los territorios aún controlados por Ucrania —una de las principales exigencias de Putin—, el funcionario ucraniano respondió a la AFP: "Sí, es cierto".

Tras su encuentro con Zelenski, Trump declaró en las redes sociales que sus conversaciones habían sido "muy interesantes y cordiales".

"Pero le dije, como también se lo había sugerido firmemente al presidente Putin, que era hora de detener las matanzas y alcanzar un ¡ACUERDO!", indicó.

El presidente de Estados Unidos se había jactado de poder poner fin a la invasión rusa, que dura ya tres años y medio, en las "24 horas" siguientes a su investidura en enero, pero no logró obtener ninguna concesión de Putin.

Su posición sobre la guerra cambió en varias ocasiones tras sus conversaciones con los presidentes ruso y ucraniano.