Continúa la disminución de la natalidad y la tasa de fecundidad en Italia

El número de nacimientos continuó disminuyendo en Italia en 2024, y la fecundidad promedio alcanzó un mínimo histórico de 1.18 hijos por mujer, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

Según las cifras del Istat, en 2024 se registraron 369,944 nacimientos en Italia, lo que supone un descenso del 2.6% en un año, con 379,890 nacimientos registrados en 2023.

En 2008, se registraron más de 576,000 nacimientos; cinco años después, menos de 515,000; y en 2018, diez años después, menos de 440,000. Desde entonces, el descenso continúa año tras año.

La tasa de fecundidad, es decir, "el número promedio de hijos por mujer, alcanzó su mínimo histórico", con 1.18 hijos por mujer en 2024, precisó el Istat en su comunicado de prensa.

Esta cifra también ha ido disminuyendo constantemente desde hace años.

Los datos disponibles para 2025 indican que esta tendencia continuará este año: según datos provisionales del periodo enero-julio, se registraron 197,956 nacimientos, lo que supone una disminución del 6.3% en un año, en comparación con los más de 211,000 nacimientos registrados durante el mismo periodo de 2024.

El envejecimiento de la población continúa y la edad media fue de 46.8 años, según datos del 1 de enero de 2025, y los mayores de 65 años representan ahora el 24.7% de la población.

El reto demográfico es prioritario en la agenda de la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni.