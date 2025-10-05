Cabalgata de la Hispanidad
República Dominicana llena de alegría la Cabalgata de la Hispanidad 2025 en Madrid
Al acto asistieron cientos de dominicanos residentes en la capital española ondeando banderas, cantando y celebrando con orgullo
El colorido, la música y la alegría de la cultura dominicana se hicieron sentir durante la Cabalgata de la Hispanidad celebrada este domingo en Madrid.
El recorrido, que se inició en Plaza de España y atravesó toda la Gran Vía, reunió a delegaciones culturales de 23 países hispanohablantes, encabezado por Argentina, país invitado de honor en esta edición.
La carroza de República Dominicana destacó por su energía y colorido, decorada con los colores de la Bandera Nacional, palmeras y elementos alusivos al Caribe.
Desfilaron bailarines y personajes tradicionales del carnaval del país. También se exhibió una fotografía de la fenecida activista y médico dominicana Bernarda Jiménez, como homenaje a su legado.
Al acto asistieron cientos de dominicanos residentes en la capital española ondeando banderas, cantando y celebrando con orgullo.