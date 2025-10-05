República Dominicana llena de alegría la Cabalgata de la Hispanidad 2025 en Madrid

El colorido, la música y la alegría de la cultura dominicana se hicieron sentir durante la Cabalgata de la Hispanidad celebrada este domingo en Madrid.

El recorrido, que se inició en Plaza de España y atravesó toda la Gran Vía, reunió a delegaciones culturales de 23 países hispanohablantes, encabezado por Argentina, país invitado de honor en esta edición.

La carroza de República Dominicana destacó por su energía y colorido, decorada con los colores de la Bandera Nacional, palmeras y elementos alusivos al Caribe.

Desfilaron bailarines y personajes tradicionales del carnaval del país. También se exhibió una fotografía de la fenecida activista y médico dominicana Bernarda Jiménez, como homenaje a su legado.

Al acto asistieron cientos de dominicanos residentes en la capital española ondeando banderas, cantando y celebrando con orgullo.