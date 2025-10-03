El príncipe William quiere cambiar la monarquía británica cuando sea rey

El príncipe William, heredero de la corona británica, quiere cambiar la monarquía cuando se convierta en rey y "cuestionar más las cosas", afirmó este viernes en una entrevista televisiva, donde también habla sobre la importancia de su vida familiar.

Esta entrevista, en el marco de una serie de Apple TV+ llamada "The Reluctant Traveler" ("El viajero reacio"), es una de las más personales que el príncipe, de 43 años, ha dado.

William expresa su deseo de "cambiar las cosas para mejor".

"No le tengo miedo al cambio, la idea de poder introducir un poco de cambio me entusiasma. No de manera demasiado radical, sino cambios que creo necesarios", indica el príncipe sin entrar en detalles.

En esta entrevista, grabada hace varios meses, se le ve en un patinete eléctrico por el patio del castillo de Windsor y tomando una cerveza en un pub con el actor y director canadiense Eugene Levy, quien lo entrevista.

William hace un repaso a 2024, "el año más duro" que ha vivido, con el anuncio del cáncer de su esposa, la princesa Kate, y de su padre, el rey Carlos III.

"La vida nos pone a prueba", dice, añadiendo que está "muy orgulloso" de su esposa y de su padre "por la forma en que afrontaron todo eso el año pasado".

Proteger a sus hijos

Príncipe William, la princesa Kate y sus hijosFuente externa

El príncipe, padre de George, de 12 años; Charlotte, de 10 y Louis, de 7, también cuenta que su familia "es lo más importante" para él y que sus hijos no tienen celular.

En la entrevista también alude al apetito "insaciable" de los medios, que su hermano menor Harry y él tuvieron que soportar y del que quiere proteger a sus hijos.

"Querían todos los detalles posibles, estaban por todas partes, literalmente. Lo sabían todo, eran omnipresentes. Y si dejas que eso se infiltre en tu vida, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca permitiría que le pasara a la mía", señala.

William, cuyo destino como rey está marcado desde su nacimiento, dice que no piensa mucho en ello y que lo que más le importa es ser "auténtico y sincero".

Para él, "la historia puede ser un peso, un ancla". Pero "si estás demasiado apegado al pasado, no puedes ser flexible. Y a mí me gusta un poco de cambio".

El reinado de Carlos III, en el poder desde la muerte de Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, es frecuentemente descrito como de transición, en continuidad con los 70 años de su madre en el trono.