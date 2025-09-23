Quesos y yogures aumentan en Rusia más de un 20 % en un año

El precio de productos lácteos como yogures y quesos aumentó en Rusia más de un 20 % en el transcurso de un año, informó este martes el diario Kommersant.

El precio promedio de venta al público de yogures entre enero y agosto fue de 30 rublos (0.36 dólares) por cada 100 gramos, un 21.8 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, el requesón aumentó un 18.9 %, hasta los 84 rublos (un dólar), y los yogures bebibles crecieron un 16.9 %, hasta los 30 rublos.

El coste medio del queso en agosto de este año había subido un 19.9 % interanual, alcanzando los 96.6 rublos (1.16 dólares) por cada 100 gramos, según Rosstat.

La compañía dedicada a la investigación de consumidores Nielsen informó de que subieron los precios de los productos lácteos en general, concretamente un 15.5 % entre agosto de 2024 y julio de 2025.

También encareció la leche, concretamente un 23.1 % durante el último año, señala el sindicato Rusprodsoyuz.

Esto se debe principalmente al encarecimiento de los costes de producción, siendo más costoso el embalaje, los rellenos con frutas y la logística, según el medio ruso,

La consecuencia de ello es que los consumidores se han visto obligados a reducir significativamente sus compras de ciertas categorías de productos lácteos.

De este modo cayeron un 12.4 % las ventas de yogures en valor interanual y un 8.5 % las ventas de queso, según la consultora Evotor.

Durante este año los medios rusos también se hicieron eco del encarecimiento de todo tipo de frutas y verduras, que achacaban a las malas cosechas.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, el encarecimiento de precios ha sido una tendencia general durante estos años en Rusia, sancionada económicamente por parte de la comunidad internacional, lo que se ha traducido en una caída de la demanda.

A pesar de las últimas advertencias de algunas autoridades económicas en Rusia, tales como el banco estatal Sberbank, de síntomas de una posible recesión, éstas fueron refutadas la semana pasada por el Banco Central ruso.

"Sí, hay una ralentización de la economía, pero no hay ninguna recesión. Incluso cuando hablan de una recesión técnica, quieren decir que la economía cae dos cuatrimestres seguidos. Esto no se observa", declaró Elvira Nabiúlina, presidenta del Banco Central ruso.