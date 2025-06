Los dibujos en la arena de un artista peruano transforman una playa del norte de España

El arte efímero del peruano Germán Cedano se borra con la marea. Sus monumentales dibujos sobre la arena transforman una playa del norte de España en un lienzo en el que este artista callejero graba retratos, mandalas y mensajes que se viralizan en redes y que, pese a su repercusión, nunca repite.

"Entiendo el arte como una herramienta de expresión", asegura a EFE este creador de 46 años, conocido como 'calat33', que lleva más de ocho años practicando el Sand Art, una forma de arte visual que utiliza la arena para crear imágenes que se desvanecen, en este caso, por culpa del mar.

Cedano, quien inició su inmersión en el mundo del arte a temprana edad, se formó en dibujo y escultura en el Museo de Lima y cursó estudios de dirección de cine y televisión en Madrid.

Gracias a este artista, retratos de grandes leyendas de la música como John Lennon, Bob Marley, Freddy Mercury y Amy Winehouse han quedado plasmados en la arena de la playa de La Concha, en la norteña ciudad española de San Sebastián.

En lugar de lápiz, usa cuerdas para marcar una cuadrícula que le sirve de guía, un bastón para trazar el dibujo y rastrillos de distintas púas para hacer las sombras y crear ilusiones ópticas.

Desde su primer dibujo en la arena, en el que plasmó imágenes representativas del País Vasco (región del norte de España donde se ubica la playa de La Concha), Cedano ha perfeccionado su técnica has poder dedicarse profesionalmente a este arte, con dibujos únicos de 50 metros de largo y 25 de ancho, que le pueden llevar más de cinco horas de trabajo.

Ahora acepta también encargos personalizados. Una de sus creaciones más virales fue el encargo de un turista inglés, que le pidió plasmar el mensaje para pedir matrimonio a su novia: "Will you marry me?" (¿Quieres casarte conmigo?), acompañado de un rotundo "yes".

Entre sus obras preferidas, figuran aquellas que han sacudido a la gente, especialmente una en la que dibujó la palabra 'selfie' escrita al revés de forma que las personas que se sacaban una foto comprobaban que el término se invertía. Interaccionaban con el dibujo y, al mismo tiempo, formaban parte del mismo.

La naturaleza efímera de la obra

Siempre pendiente del tiempo y las mareas, explica que la naturaleza efímera es parte de la obra de arte en sí ya que su objetivo es brindar "momentos únicos".

Por ello, nunca repite sus dibujos que, en ocasiones, apenas permanecen veinte minutos, aunque sí se preservan en fotografías, vídeos e imágenes aéreas.

De hecho, entre los diferentes proyectos que ya tiene cerrados para este año figura la celebración de una exposición en San Sebastián en la que se exhibirán fotografías de diseños gigantes que nunca ha difundido en redes y que, como todas sus creaciones, tienen contenido y aspiran a transmitir un mensaje.